La città è una giungla Gufi saggi, gabbiani sadici Il cielo sopra Torino come un film dell’orrore

di Viviana Ponchia

C’è un gufo appollaiato fuori dalla mia finestra, solo lui sa perché ha scelto me e il centro di Torino. La sua presenza mi rassicura almeno quanto mi terrorizzano i gabbiani, bulli violenti e senza cuore con il becco sempre sporco di sangue. Il mio gufo attacca a bubolare quando scende la notte, "uh uh" e via andare per ore. L’ho cercato, si è negato. Il suo cupo lamento fa da colonna sonora al buio in questa estate caldissima: uh uh, sono qui e vigilo.

Nelle fiabe i gufi sono animali saggi ed eruditi. Secondo una leggenda spagnola diventarono uccelli notturni dopo avere assistito alla crocifissione di Gesù e da allora non sono più riusciti a superare il trauma. Amo il suo stare nascosto, la testa che gira di 270 gradi. Porta fortuna, anche per questo mi è caro. Ma temo per lui, se non si è perso è pazzo. Vorrei dirgli: vattene, su questi tetti tira una pessima aria, ma sarebbe come rinunciare all’unico amico in un pub malfamato.

Nelle scorse settimane, nei giorni in cui abbiamo raggiunto 37 gradi a mezzogiorno, sulle tegole di fronte ho assistito a una scena alla Tarantino. Il più violento di tutti i 10 mila gabbiani che spadroneggiano in questa città (Larus ridibundus, sghignazzanti e fetenti), ha catturato un piccione, lo ha fatto pezzi e non si è degnato nemmeno di assaggiarlo. Finchè un corvo, in teoria animale intelligente e socievole ma pur sempre rapace, ha raccolto fino all’ultima briciola dentro un agghiacciante svolazzare di piume. Ho capito che in cielo esiste una gerarchia, che fanno sul serio. E il gabbiano batte tutti.

Perché i gabbiani a Torino? Perché c’è ancora qualcuno che pensa a Jonathan Livingstong e non a Jack lo Squartatore? Quattro fiumi, cibo gratis in abbondanza. Che domande fai. E così in certe sere di nebbia proprio torinesi sembra di stare a Genova o a Londra o su un qualsiasi scoglio davanti alla mareggiata. Incoerenti, debordanti, malevoli. Gli operatori ecologici dicono che al mattino presto quasi ci fanno a botte. Devono avere copiato dai corvi, eccellenti nello sventramento dei cestini dell’immondizia. Solo che lo fanno peggio e prendono a beccate chi cerca di fermarli.

Non so in quale punto della gerarchia potrebbe collocarsi il mio gufo ma io mi tiro fuori. A maggio sono stata aggredita da una mamma cornacchia perché ho avuto l’ardire di passare sotto il suo nido e posso dire che sopra le nostre teste la situazione è tesa. Tendiamo a ignorarli dando tutte le responsabilità a quei citrulli dei piccioni che sporcano e per due briciole si cacciano sotto le ruote, ma i conquistadores sono tra noi e non accettano compromessi.

La piazza è nelle loro mani. E dei topi, delle blatte, delle zanzare. Una giungla. Una vipera ai giardinetti della Cittadella, una tartaruga alligatore che morde peggio dello squalo, volpi, per fortuna pipistrelli a fare pulizia. Calvino aggiungerebbe un capitolo alle Città invisibili. Ognuno ha i suoi motivi per venire ad assaggiare il terreno, poi si trovano bene e restano.

Come gli scoiattoli grigi (Sciurus carolinensis), apparentemente inoffensivi, che hanno fatto fuori i nativi scoiattoli rossi (Sciurus vulgaris, cioè Cip e Ciop). I roditori formato peluche, portatori sani di una malattia che ha devastato i loro cugini, provengono dal Nord America, sono stati introdotti per caso in Europa a fine anni ’40 come dono di qualche ambasciatore e in mezzo secolo si sono presi Troia. Aggraziati come atlete di nuoto sincronizzato, ma letali esattamente come i gabbiani. Li vedo mendicare nel deserto estivo del parco del Valentino e compiango la madre che invita il figlio a socializzare, poi mi intenerisco anche io e caccio fuori un boccone di barretta proteica.

Chiedo però dei gabbiani, con i quali l’armistizio sembra impossibile. Sono aggressivi, vero, ma è una tipica risposta comportamentale: nel mondo naturale la ferocia regola la sopravvivenza. Sono entrati in competizione con l’uomo, sanno cavarsela in tutte le situazioni.

Però per carità signora non si agiti: diventano pericolosi solo se hanno molta fame ma difficilmente attaccato gli esseri umani a meno di non crederli morti. A differenza dei corvi, che possono mangiarti anche da vivo. Sarà colpa loro se da tutte le città dell’Europa occidentale sono spariti i passeri?

Ritmi insostenibili per gente mansueta e solitaria. Lascio svaporare la paura del lupo alle porte, dell’orso, del cinghiale. Ma mi sento a disagio, è l’assedio di una banda assassina.

E allora capisco la presenza del gufo, forse un incoraggiamento ad avere fede. I rinforzi possono arrivare quando meno te lo aspetti.