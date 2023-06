La Cina vieta il dissenso Corteo per Tienanmen Arrestata Nonna Wong

La Cina vieta qualsiasi commemorazione della repressione a piazza Tienanmen. Ad Hong Kong la polizia ha arrestato diversi esponenti di spicco dei movimenti pro democrazia che tentavano di commemorare il 34esimo anniversario delle violenze di Stato. In manette anche la celebre Nonna Wong, tra i protagonisti del dissenso anti-Pechino. Per anni, i cittadini di Hong Kong si sono riuniti al Victoria Park e nei quartieri circostanti per ricordare gli eventi del 4 giugno 1989, partecipando a veglie a lume di candela. Ma da quando, nel 2020, Pechino ha imposto a Hong Kong la legge sulla sicurezza nazionale per reprimere il dissenso, la veglia annuale è stata vietata e gli organizzatori sono stati incriminati in base all’ordinamento giuridico. Nel fine settimana, decine di poliziotti sono stati dispiegati nell’area, fermando le persone per perquisire i loro effetti personali e interrogarle.

Nel tardo pomeriggio, i giornalisti hanno visto almeno dieci persone portate via dagli agenti a bordo di furgoni. In manette è finita Chan Po-ying, la leader della Lega dei socialdemocratici della città, uno degli ultimi gruppi di opposizione rimasti. La veterana attivista teneva in mano una piccola candela a led e due fiori, tutto materiale immediatamente sequestrato dalla polizia. Altre figure di spicco arrestate sono state Alexandra Wong, nota attivista soprannominata Nonna Wong, l’ex presidente dell’Associazione dei giornalisti di Hong Kong, Mak Yin-ting, e Leo Tang, ex leader dell’ormai sciolta Confederazione dei sindacati. Wong, 67 anni, portava dei fiori mentre la polizia la circondava e la trascinava via. Le immagini

del suo arresto stanno facendo il giro del mondo sulle piattaforme online.