La Cina è ambigua Vuole le mani libere

"La Cina a un anno dalla guerra – osserva il professor Cella – ha fatto uno storico passo in avanti palesandosi come protagonista della ricerca della pace. Pechino si tiene le mani libere, nel suo documento riconosce la sovranità nazionale ma è tatticamente generica sulle regioni annesse dalla Russia, riconosce la richiesta di Mosca di una Ucraina fuori dalla Nato e il congelamento del conflitto, inaccettabile per Kiev, ma dice no all’uso di armi nucleari. È un primo passo, che comunque segnala una volontà di protagonismo".