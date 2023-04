La certezza dei giudici "Possono essere stati soltanto loro due"

di Paola Pioppi

ERBA (Como)

"Ritrattare significa ripercorrere le dichiarazioni rese per smentire le originarie ammissioni di colpevolezza, offrendo una spiegazione coerente e dettagliata delle ragioni che avevano spinto all’autocalunnia per fatti di una gravità inenarrabile. Significa rendere conto di come si sia potuto, in diverse sedi e a più riprese, articolare un racconto preciso e circostanziato sugli accadimenti, pieno di particolari che poteva conoscere solo chi è stato sulla scena del delitto, di particolari che trovano reciproco completamento nelle due confessioni… coerenti e sovrapponibili agli esiti di tutti gli accertamenti".

LE 300 PAGINE

DI MOTIVAZIONE

I giudici della Corte di Assise di Como nel 2008 avevano contestualizzato ogni elemento entrato nelle indagini e nel processo. Mantenendo fermi quei passaggi che fin dall’inizio erano apparsi fondamentali, gli stessi che vengono citati oggi nella richiesta di revisione del processo: il riconoscimento di Olindo Romano da parte di Mario Frigerio, la macchia di sangue trovata sul battente dell’auto dei due coniugi e le confessioni.

RICOSTRUZIONE SMENTITA

"La ricostruzione offerta dagli imputati in ordine ai tempi e ai modi delle presunte pressioni subite – dicono i giudici – ha trovato secca smentita in pubblico dibattimento". Perché "alcuni dei particolari raccontati non erano mai stati divulgati neppure dai media, altri non erano stati considerati dagli inquirenti, anche se poi pienamente riscontrati in sede di approfondimenti tecnici".

IL SANGUE NELL’AUTO

Relativamente alla gestione della traccia ematica proveniente dal battente dell’auto, "il dottor Previderè in udienza ha dato conto degli accertamenti da lui personalmente svolti... e confermato di avere disposto specifici test di controllo, per essere sicuro dell’assenza di contaminazioni", dettagliando ulteriormente modalità tecniche di prelievo e gestione del reperto.

IL RICONOSCIMENTO

Infine il riconoscimento di Olindo Romano da parte di Mario Frigerio, e i momenti dell’aggressione rivissuti nell’udienza del 26 febbraio 2008: "Ho l’assoluta certezza che era lui – aveva detto – gli sono andato proprio vicino e mi ha chiuso la porta in faccia… Poi la porta si è aperta e mi sono sentito trascinare dentro, giù per terra… Ha iniziato picchiare, sentivo un dolore fortissimo… mi picchiava. Lui era sopra a cavalcioni… Mentre mi tagliava sentivo mia moglie che chiedeva aiuto… In ospedale non mi uscivano le parole. La mia intenzione era di dire “sì è lui“, e lo dirò tutte le volte. Era l’Olindo, lo dirò per tutta la vita, perché è la sacrosanta verità… Ma volevo capire perché mi aveva fatto questo… era un vicino di casa a cui non avevo mai fatto niente".