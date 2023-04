La casa della strage di Erba Tutto è identico a sedici anni fa Ma di quella notte nessuno parla

di Paola Pioppi

ERBA (Como)

Nel cortile di via Diaz 25 a Erba, oggi si può solo entrare in punta di piedi. Perché fin da subito si viene investiti dalla sensazione di violare un luogo che, obbligato a mettersi a nudo per tanti anni, ora rivendica la voglia di silenzio e di intimità. In quello spazio chiuso tra due cancellate, in cui la sera dell’11 dicembre 2006 si erano sfogati quindici minuti di violenza inaudita, tutto è rimasto identico, ma tutto è cambiato.

Le abitazioni sono sempre le stesse: pochi metri confinati nell’angolo, con il portoncino che portava a casa di Raffaella Castagna, la tettoia dei tre posti auto davanti, la casa di Olindo Romano e Rosa Bazzi subito di fianco, uscendo a destra. Dieci passi tra una e l’altra. Lo spazio claustrofobico di una convivenza forzata, dove ogni rumore, ogni parola e ogni gesto, si erano trasformati in una insofferenza non più sopportabile. Uno spazio che quella sera di oltre sedici anni fa, era avvolto in un silenzio irreale.

L’acqua e le schiume dei vigili del fuoco che uscivano dalla casa delle vittime come un fiume, i lampeggianti intermittenti che si riflettevano sulle facciate e sui vetri delle finestre, che facevano apparire e scomparire le tante persone riunite in strada. Tre gradi sotto zero, un freddo tagliente e immobile che nessuno sembrava percepire, concentrati sull’orrore a cui nessuno sapeva dare un nome in quei primi minuti, a cui nessuno voleva credere. C’erano gesti, occhiate, risposte date con semplici movimenti della testa. C’erano i volti stravolti e irriconoscibili di vigili del fuoco e carabinieri che uscivano dalla palazzina, dopo aver visto. Ma nessuno che parlava o che raccontava, che usciva da lì, quando le fiamme hanno iniziato a placarsi, con le parole adatte a descrivere i corpi a terra, il bambino riverso sul divano, la furia del fuoco. Il senso di paura che rimaneva attaccato addosso.

L’incredulità, soprattutto. A Erba, questa enormità. Inspiegabile, inimmaginabile. "Questa città non se la meritava una cosa del genere" aveva detto, qualche giorno dopo, con grande dolore e amarezza, un carabiniere con già tanti anni di professione alle spalle, ma mai abbastanza per accettare quello che era accaduto. Fissava l’ingresso del cortile, cercava di trovare un pensiero che gli concedesse una logica, un attimo di pace, e che certamente non ha trovato ancora oggi. Il giorno dopo, in quello stesso cortile, c’era il cielo di dicembre e nulla fuori posto. Pochi oggetti, essenziali: come la canna dell’acqua di Rosa e Olindo, avvolta sulla staffa con precisione millimetrica.

A Rosa Bazzi, il suo angolo di cortile forse oggi non piacerebbe. Sarà che ormai è primavera e tutto appare più leggero, con i tanti vasi con i fiori colorati, lo stendibiancheria davanti a quella che era la sua porta, gli scooter parcheggiati fuori dagli spazi. Un senso di allegria, di vita normale. Disordine, lo avrebbe definito lei, con il pavimento sempre specchiato, anche in quei giorni in cui nessun altro pensava alle pulizie: "Signora, ma che bella casa pulita" le aveva detto una giornalista ferma sulla soglia pochi giorni prima dell’arresto, strappandole un sorriso di orgoglio. Soprattutto, a Rosa non sarebbe piaciuto il fastidio dei bambini sul terrazzino del piano di sopra, con gli stessi schiamazzi di un tempo, quelli che facevano impazzire lei e suo marito.

Nella casa della strage, oggi abita una famiglia di stranieri, un paio di bambini piccoli e le risate che accompagnano i loro giochi. Prima di loro ce ne sono stati altri, diversi, perché l’appartamento è stato donato alla Caritas dalla famiglia Castagna, e viene affidato a persone che hanno bisogno di un alloggio, il tempo che serve per costruirsi la loro indipendenza, trovare stabilità e lasciare il posto a qualcun altro.

Gli altri appartamenti hanno cambiato inquilini, persone che non c’erano quella sera, che nulla sanno e nulla vogliono avere a che fare con quella tragedia. Solo le finestre della casa confinante, giù in fondo, sono chiuse. Ci abitavano due anziane sorelle timide e riservate, che avevano sentito il trambusto, i rumori, e poi il delirio dei soccorsi, della scoperta. Si erano spaventate tantissimo, non avevano voce per raccontare. Oggi si entra in punta di piedi nel cortile di via Diaz, e si esce con il peso di aver ritrovato quel ricordo.