La Capannina cambia griffe. Armani acquista la disco: "Affare dettato dal cuore"

FORTE DEI MARMI (Lucca)

L’intesa c’è ma non c’è ancora l’atto ufficiale davanti al notaio, anche se ormai sembra fatta. È stato raggiunto un accordo di massima per l’acquisizione de La Capannina di Franceschi da parte di Giorgio Armani. Il locale più longevo d’Europa (96 anni) e uno dei più antichi del mondo è ormai vicinissimo a passare ufficialmente di mano. Dopo 96 anni di vita una svolta epocale per quella che per volontà della famiglia Franceschi nacque come una capanna sul mare dove bere qualcosa, poi diventò un locale da ballo per entrare nel mito come ritrovo-simbolo del nostro Paese, dove si sono consumati riti e dove hanno fatto tendenza le mode. Dal 1977 La Capannina è stata acquisita e gestita dalla famiglia Guidi.

Lo storico patron Gherardo Guidi è mancato improvvisamente nell’ottobre scorso e l’attività viene portata avanti dalla moglie Carla Valenti. Ora arriva l’annuncio dell’accordo che è stato ufficializzato dalla Maison della moda. Per Giorgio Armani, da sempre legato al Forte che considera rifugio personale e luogo di vacanza, questo importante passo in avanti verso l’acquisizione rappresenta un gesto affettivo, un ritorno alle origini carico di significato. Fu proprio in Capannina che negli anni Sessanta conobbe il suo amico e socio Sergio Galeotti e oltre a questo aspetto c’è la volontà di Armani di realizzare un grande tributo alla tradizione italiana.

La nuova gestione sarà effettiva a partire dalla stagione estiva 2026, precisa Giorgio Armani con un comunicato. Entro la fine dell’anno le parti metteranno nero su bianco quanto stabilito dall’accordo. Viene confermato che la cifra dell’affare oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro. Dunque, per il locale cult della Versilia sta per chiudersi un capitolo e aprirsi un altro.

Solo pochi giorni fa La Capannina ha festeggiato i suoi 96 anni con Jerry Calà che ha vestito i panni del mattatore. L’inaugurazione avvenne nel Ferragosto del 1929, dieci anni dopo il locale venne distrutto da un incendio e poi ricostruito. Nel periodo bellico fu teatro di eventi privati che vedevano spesso Edda Mussolini Ciano come protagonista. Feste da ballo che andavano avanti anche per un giorno e mezzo con cene e libagioni senza fine mentre l’Italia precipitava nel baratro. Qualcuno fece la spia a Mussolini che si arrabbiò e, nonostante la presenza della figlia, inviò la Milizia che chiuse il locale.

La Capannina è ripartita nel Dopoguerra e fino allo stop forzato del Covid è rimasta sempre aperta. Negli ultimi 48 anni la proprietà della famiglia Guidi ha portato i più grandi artisti italiani e internazionali che si sono esibiti sul palco. Ora, se tutto andrà a buon fine, è destinata ad aprirsi l’era di Giorgio Armani e il sindaco della Perla dei Vip, Bruno Murzi, in una nota ha espresso, a nome dell’amministrazione, tutta la sua soddisfazione. "Giorgio Armani – ha dichiarato il primo cittadino – ha da sempre un legame speciale con Forte dei Marmi e l’acquisizione del nostro locale simbolo sarà un gesto di amore per il paese. Farà un ottimo lavoro e sarà in grado di riportare il locale agli antichi fasti. Auguro a lui e a tutto il suo staff il benvenuto a Forte dei Marmi, con la certezza che sarà un ulteriore valore aggiunto per il turismo e l’economia cittadina".