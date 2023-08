La campagna d’agosto Taglio del cuneo e lavoro, ora il governo a caccia delle coperture economiche

di Cosimo Rossi

Dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "non è arrivata nessuna proposta concreta" sull’introduzione di un salario minimo legale, dicono in coro il leader 5 stelle Giuseppe Conte e il senatore plenipotenziario Pd Francesco Boccia. Per questo da ieri le opposizioni hanno lanciato la campagna di raccolta firme a sostegno della loro proposta di legge: salariominimosubito.it. A 48 ore dal vertice a palazzo Chigi, terminato con l’impegno a rivedersi in 60 giorni e un incarico esplorativo al Cnel presieduto da Renato Brunetta, il centrosinistra non molla la presa sulla questione salariale. Anche se la segretaria del Pd Elly Schlein avverte che tornerà a incontrare la premier "solo se ha proposte serie".

Sarà per la coazione al vittimismo, ma in realtà l’opposizione avrebbe di che compiacersi di aver incalzato il governo su una questione come il salario minimo, che fino a qualche settimane fa la maggioranza pensava di sbrigare con un emendamento soppressivo alla legge e tanti saluti. Anche l’incontro a palazzo Chigi avrebbe potuto risolversi in un inconcludente dialogo tra sordi. Complici anche l’80 per cento degli italiani per cui il minimo salariale è sacrosanto, invece, il governo si è trovato in obbligo di affrontare la questione. E la premier, messa alle strette, ha dovuto dichiarare alle telecamere la disponibilità "al confronto sul lavoro povero e i salari adeguati".

Non che per questo Meloni sia tipo da non reagire: difatti ha confermato le riserve sul pericolo che un salario minimo diventi il massimo e affidato la materia al Cnel. Non si arriverà alla legge sui 9 euro, ma a ottobre il governo sarà obbligato a tirar fuori dal cilindro qualcosa sui salari. Perciò l’opposizione avrebbe ben donde di marcare il punto, ancorché parziale, di fronte ai lavoratori. Mentre il governo deve allungare la lista della spesa in vista della finanziaria 2024, che non sarà all’insegna del risparmio come l’ultima, dovrà confermare il taglio del cuneo fiscale e probabilmente dovrà aggiungere risorse per i salari.

Meloni certo non si augurava quest’altra gatta da pelare dopo le polemiche interne alla maggioranza sulla tassazione degli extraprofitti delle banche. Nelle ultime ore Forza Italia ha fatto sentire la propria voce dissonante rispetto alla scelta dell’esecutivo. Rivendicando il ruolo di garanti del liberismo economico, gli azzurri annunciano perciò battaglia in Parlamento per stemperare il decreto all’atto della conversione in legge, a vantaggio soprattutto dei piccoli istituti. Ma il nodo, ovviamente, è politico, ovvero di metodo: al vicepremier Antonio Tajani e gli altri eredi del Cavaliere non è andato giù che Meloni e Salvini non abbiano preventivamente concordato una norma di stampo "populista" che spaventa la finanza e investitori, così come non va giù che si ragioni troppo di minimi salariali, specie per via legale. Ma la premier e il leader del Carroccio difendono l’operato del governo per tassare chi h tratto "profitti ingiusti".

La ripresa politica di settembre si preannuncia dunque torrida. A mitigare le tensioni ci sono i rapporti sempre migliori con l’Europa, che ha recentemente erogato la terza rata dei fondi del Pnrr, accogliendo anche le proposte di riformulazione del piano. Che comunque dovranno essere formalizzate entro il 31 agosto, cosicché Bruxelles possa esprimersi sullo stralcio di circa 16 miliardi da dirottare su altre fonti di finanziamento. Anche se tra Roma e Bruxelles rimane lo scoglio della ratifica del Mes, che la maggioranza ha rinviato a dopo l’estate.

Una decisione andrà presa. E non c’è dubbio che sia difficile, visti gli schieramenti in campo che vedono la Lega fieramente contraria insieme al M5S, mentre gli azzurri come le altre opposizioni sono favorevoli. E qui ritorna il nodo politico dei rapporti con le pulsioni populiste. Salvini è e rimane col partito europeo delle identità insieme a Le Pen, il che potrebbe avere ripercussioni dopo il voto europeo, come già le ebbe nel 2019 dopo il sostegno 5 stelle a Ursula von Der Leyen. Meloni e FdI, che finora si erano dichiarati contrari, invece devono trovare il modo di ratificare il Mes se vogliono entrare nel grande gioco della politica europea. Per il Ppe l’accettazione del sistema di vincoli comunitari è infatti pregiudiziale al fine di costruire una nuova maggioranza insieme a liberali e conservatori nel prossimo parlamento. E di questo la premier è ben consapevole.