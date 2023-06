La calciatrice svedese: "Costrette a spogliarci per dimostrare il sesso"

Costrette a mostrare i propri genitali per provare di essere donne. È accaduto alle calciatrici svedesi durante i Mondiali del 2011, giocati in Germania e conclusi al terzo posto dalla nazionale scandinava. Lo ha rivelato l’ex difensore centrale di quella squadra, Nilla Fischer, 38 anni, nel suo libro ’Jag sa inte ens hälften’, che in italiano significa ’Non ho detto neanche la met’ (di tutto quello che so). Una denuncia che scuote il mondo del calcio femminile fin dalle fondamenta, perché viene da una delle sue protagoniste più autorevoli, che si è ritirata a fine 2022 dopo una carriera di più di vent’anni, in cui tra l’altro ha vinto una Champions League, un argento olimpico a Rio 2016 e due terzi posti ai Mondiali.

L’edizione di dodici anni fa si trasformò in un incubo per le svedesi. Poco prima dell’inizio del torneo Nigeria, Sudafrica e Ghana accusarono la Guinea Equatoriale di aver schierato tra le sue fila alcuni uomini. La Fifa allora impose controlli approfonditi, obbligando le nazionali a firmare dichiarazioni di garanzia sul sesso.