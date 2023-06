La busta paga si difende con i contratti

Maurizio

Sacconi

Le considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia hanno riproposto il nodo dei salari e della produttività in Italia, inclusa l’ipotesi della "introduzione di un salario minimo, definito con il necessario equilibrio". Il prodotto per ora lavorata, negli ultimi 25 anni, è "cresciuto meno di un terzo della media degli altri Paesi dell’area euro". Osserva poi il Governatore che la crescita delle retribuzioni è stata tra le più deboli in Europa e che le disuguaglianze tra di esse sono peraltro rimaste contenute. Ora, proprio la combinazione fra questi elementi merita una riflessione critica sulla peculiarità italiana che assegna totalmente ai contratti la funzione della distribuzione della ricchezza attraverso i salari. Il loro carattere nazionale e la loro diffusione consentono di coprire tutto il lavoro dipendente perché, secondo la giurisprudenza, anche ove non vi sia un contratto di diretto riferimento, si deve applicare quello più prossimo. Quindi i salari minimi sono garantiti da contratti che in quanto applicati a interi settori si attestano sui datori di lavoro più marginali. Manca invece una dinamica efficiente delle retribuzioni, oggi appiattite, perché non si è definito un nuovo modello di contrattazione che assegni agli accordi territoriali gli aumenti retributivi così che riflettano almeno le diseconomie esterne alle imprese e il diverso costo della vita rilevato dall’Istat. Questi sarebbero poi cedevoli rispetto agli accordi aziendali, ove possibili, così da collegare le remunerazioni con produttività, risultati, professionalità. Il rimedio non consiste quindi nel sostituire la contrattazione in quanto fonte dei salari minimi ma nell’incoraggiarla ad evolvere verso i luoghi della produzione in modo che crescano le retribuzioni ovunque possibile e nella misura consentita dai livelli di efficienza e redditività.