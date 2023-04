La bulimia di progetti non porta a nulla

Maurizio

Sacconi

Nel momento in cui il governo ha inteso avviare un’opera di trasparenza sul Pnrr, è bene ricordare che l’Italia è l’unico tra i grandi Paesi dell’Unione ad avere abbondato nella richiesta di impiego della quota a debito. A prescindere. A prescindere dalla capacità di spesa e dalla qualità dei progetti redatti in fretta e furia secondo una logica di ampliamento del peso dello Stato. Sono ora evidenti i possibili danni dell’ulteriore indebitamento senza i benefici in termini di incremento del Pil. La grande ripresa italiana è stata determinata soprattutto dalle manifatture nonostante lo Stato pesante per regole e per tasse. La rinegoziazione con Bruxelles dovrebbe quindi concentrarsi su pochi grandi (davvero prioritari) interventi infrastrutturali e sulla mobilitazione sussidiaria della società attraverso le imprese e le famiglie. Qualcuno pensa davvero che alzeremo il nostro tasso di occupazione attraverso le assunzioni nei centri per l’impiego? Sarebbe molto più utile finanziare i buoni lavoro da consegnare ai disoccupati affinché liberamente scelgano gli intermediari (pubblici, privati, privato-sociali) cui consegnarli una volta avuto il posto. Analogamente, ha senso dare soldi per l’acquisto di immobili da destinare a case e ospedali di comunità? Non è meglio sostenere la riconversione di molti ospedali marginali in strutture di cura a bassa intensità e agevolare la costituzione di studi associati tra medici di famiglia (con relativi obblighi)? Ha avuto senso inventare sovrastrutture di ricerca in università che non hanno maturato adeguati avanzamenti nelle missioni assegnate? Per non parlare della innovazione didattica ancora affidata agli acquisti di hardware. Insomma emergono problemi di merito accanto a quelli della attuazione amministrativa. E a quest’ultimo proposito nulla faremo senza liberarci dalla burocrazia difensiva nell’unico Paese che mandato a processo i geologi per la mancata previsione dei terremoti.