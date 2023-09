La Bologna di Sarti Antonio: "L’isola felice in superficie con i segreti sotterranei. Una città adatta ai misteri"

Cumani

È nato per scherzo. L’investigatore Sarti Antonio (prima il cognome e poi il nome di battesimo perché, spiega il suo creatore Loriano Macchiavelli, un tempo la burocrazia voleva così) ha visto la luce in una località turistica della Costa Brava per puro caso. "Mia moglie – racconta l’autore ottantanovenne – si era ritrovata in vacanza senza nulla da leggere e io avevo promesso, per rimediare ai libri dimenticati a casa, di scrivere per lei un capitolo al giorno di una storia tutta nuova". Erano i primi anni ‘70 e da quegli appunti confusi nacque “Le piste dell’attentato“, il primo romanzo dedicato allo squinternato questurino bolognese tenace, onesto, drogato di caffè e affetto da colite. Il libro, spedito a un concorso importante di quel periodo come il ‘Gran Giallo’ di Cattolica, fu poi pubblicato nel ‘74 da Garzanti. "Il prossimo anno – racconta- mi piacerebbe fare un libro per i suoi 50 anni. Ci devo lavorare".

Macchiavelli (dal 4 ottobre in libreria con il nuovo libro scritto a quattro mani con Francesco Guccini “Vola golondrina“) dice di aver perso il conto dei tanti romanzi e della moltitudine di racconti che hanno come protagonista il suo longevo personaggio ("a un certo punto non ne potevo più e ho cercato di farlo morire") ma di una cosa è certo: il rapporto fra l’ispettore e Bologna è e resterà simbiotico. Lo dimostra anche la recente ristampa Einaudi de “I sotterranei di Bologna“ in cui il sergente tanto amato dal pubblico si ritrova ad indagare fra antichi canali, fogne e sotterranei che lo porteranno a conoscere una città inimmaginabile e un mondo dove la legge non si avventura. "Quella è la Bologna più autentica, affascinante e inalterata", dice.

Macchiavelli, da ‘Le piste dell’attentato’ all’ultimo romanzo ‘La stagione del pipistrello’, come ha accompagnato Sarti Antonio il cambiamento della città?

"Mi sono accorto di aver raccontato, attraverso questo personaggio, una storia popolana e non ufficiale. Ho seguito i suoi cambiamenti, gli umori della gente, le tensioni sociali. Bologna è in un certo senso l’emblema del mutamento del nostro Paese, si è trasformata da isola felice in un qualcos’altro. Io sono cambiato con lei e Sarti Antonio si è scoperto molto diverso nel tempo".

Quali sono i luoghi che il suo investigatore ama?

"Passeggia per il quartiere ebraico, prende il caffè nei bar attorno alla questura, frequenta con il fido Rosas una piccola trattoria di Porta San Felice. Ma si trova ad indagare anche in quartieri periferici come il Pilastro, sui colli o al mercato di piazza VIII agosto".

E come si trova qui?

"Male come me. Vede, io sono riconoscente verso Bologna perché mi ha formato culturalmente, mi ha fatto fare teatro, mi ha permesso di lottare in piazza. Poi però la città è cambiata e io non sono cambiato con lei. Non so chi abbia tradito in questo grande amore. Lo stesso succede a Sarti Antonio. Forse anche per questo negli ultimi romanzi lui si ritrova ad indagare sempre più lontano, sugli Appennini o a L’Aquila".

Il capoluogo emiliano, con i suoi portici e le sue ombre, è un luogo segreto. È per questo che ha tenuto a battesimo tanti giallisti?

"Dico spesso che Bologna è fatta per nascondersi: è un posto pieno di sorprese, adatto ai misteri e avvezzo all’ignoto. Basta vedere i giardini che compaiono all’improvviso quando si spalancano i portoni deipalazzi del centro. Ho scelto di raccontare questa città perché la conosco bene e credo che la stessa cosa valga per gli altri scrittori che ci vivono. E, comunque, ogni territorio ha un proprio lato oscuro".

E in questo caso lei quale preferisce?

"La salita notturna alla basilica di San Luca lungo i portici. In una notte di luna si è colpiti da una luce particolare e si scopre dall’alto una città come non la si era mai vista".

Questo è una città segnata dalle tragedie con cui il suo poliziotto si ritrova a fare i conti.

"In tutti questi libri ho voluto raccontare la storia della città e quindi la strage della stazione, i fatti ancora misteriosi dell’Uno Bianca, l’uccisione di Francesco Lorusso, l’omicidio Alinovi... In realtà credo che certi eventi tragici appartengano a tutti gli italiani ma noi avvertiamo i nostri come più sanguinosi perché li abbiamo toccati con mano".

Perché tutti i giallisti hanno una città di riferimento?

"Perché il romanzo ha bisogno di verità e servono luoghi reali in cui il pubblico possa ritrovarsi. E quindi Parigi per Maigret, Los Angeles per Chandler, Napoli per De Giovanni".

La televisione ha reso giustizia alle indagini di Sarti Antonio? "Gianni Cavina è stato il miglior interprete possibile ma le storie sono state massacrate e non c’è stata nessuna attenzione verso Bologna. Sono rimasto deluso... Quando scrivo, non penso solo al finale ma alla vita che ci scorre intorno".