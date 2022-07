La bimba morta di stenti "Lasciata sola altre volte" I pm: madre senza scrupoli

di Anna Giorgi e Nicola Palma Scontata la convalida, che sarà ufficializzata oggi dal gip Fabrizio Filice. Alessia Pifferi, la mamma di 36 anni che ha lasciato morire di stenti la sua piccola Diana – di 16 mesi –, resta quindi in carcere, definita dal pm Francesco De Tommasi "pericolosa socialmente e capace di tutto". Alessia, che non voleva diventare madre, per gli investigatori non si è mai pentita dell’abbandono della piccola e ha accettato il rischio concreto che lei potesse morire lasciandola sola senza acqua e senza cibo. Quando i soccorsi sono entrati nel monolocale di via Parea, quartiere periferico di Ponte Lambro, a Milano, la piccola Diana era su un lettino da campeggio: il corpicino inerme, stremato dall’afa, disidratato da una settimana senza acqua e in condizioni igieniche pessime, si era strappata il pannolino, che era lì, a poca distanza e pieno di vermi. Il gip Filice ieri e il pm De Tommasi la notte precedente, durante l’interrogatorio, hanno cercato di ricostruire il puzzle della vita disordinata della Pifferi per capire cosa l’abbia indotta a compiere un gesto così disumano. Lo hanno fatto a fatica, perché la Pifferi alterna lucidità e freddezza a macroscopiche bugie sull’esistenza di una vita parallela in cui lei sarebbe una psicologa per bambini. Con una madre morta di Covid, in Calabria. La verità, almeno quella ricostruita nelle carte del tribunale, è invece quella di una donna che ha perso il filo della sua esistenza dopo un matrimonio naufragato e una gravidanza che, ha dovuto ammettere, non voleva. Non è vero che non si era accorta della bambina che aspettava: gli investigatori lo hanno dedotto dalle chat sul suo cellulare che hanno definito "interessanti" ai fini investigativi. Sempre dalle chat e dai social hanno dedotto che non era la prima volta che la donna lasciava sola ...