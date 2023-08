La battaglia del mare Kiev attacca con i droni Colpita petroliera russa vicino al ponte di Crimea

di Alessandro Farruggia

La battaglia del Mar Nero vede l’Ucraina mettere a segno un altro colpo meno di 24 ore dopo l’attacco alla nave da assalto anfibio Olenogorsky Gorniak, semiaffondata da un barchino esplosivo nel porto di Novorossijsk. Stavolta è toccato alla petroliera Sig – una petrolierachimichiera usata dalla Russia per rifornire le proprie truppe in Siria – colpita da un barchino esplosivo ucraino 27 miglia a sud del ponte dello stretto di Kerch, mentre navigava in direzione del mare d’Azov.

L’esplosione (450 chili di tritolo) ha danneggiato seriamente la fiancata della Sig e allagato la sala motori, ferendo leggermente cinque degli undici marinai a bordo: l’affondamento è stato evitato solo grazie all’intervento di due rimorchiatori russi. L’Ucraina ha confermato di aver effettuato l’attacco, "condotta da Marina ucraina e Sbu", i servizi ucraini. "Gli attacchi a mezzi navali russi – ha commentato Vasyl Malyuk, il capo dello Sbu – sono azioni assolutamente logici ed efficaci. Queste operazioni sono condotte in acque territoriali ucraine e sono perfettamente legali. Se i russi vogliono impedire questi attacchi devono usare l’unica opzione di uscire dalle nostre acque territoriali".

L’attacco segna una vera svolta nelle operazioni marittime ucraine nel Mar Nero, comunicata formalmente dall’avviso 118 del Servizio statale marittimo dell’Ucraina, emesso venerdì, che dichiara l’area marina di sei porti russi nel Mar Nero, e in particolare le "rade interne ed esterne dei porti di Anapa, Novorossiysk, Gelendzhyk, Tuapse, Sochi, Taman" come "zona a rischio di guerra". Il Ministero della Difesa ucraino aveva già avvertito il mese scorso che "dalle 00:00 del 21 luglio 2023 tutte le navi dirette nelle acque del Mar Nero in direzione dei porti marittimi della Federazione Russa e dei porti marittimi ucraini sul territorio ucraino temporaneamente occupato dalla Russia potrebbero essere considerato dall’Ucraina come un carico militare con tutti i relativi rischi". Era una risposta all’annuncio fatto il giorno prima dal ministero della Difesa russo per il quale tutte le navi che viaggiano attraverso il Mar Nero verso l’Ucraina sarebbero state considerate come potenziali target. Ma adesso Kiev passa all’attuazione pratica della minaccia.

L’obiettivo è quello di mettere a rischio il traffico commerciale russo, rischio reale vista l’efficacia dei barchini esplosivi ucraini, specialmente in aree non protette da difese militari. Si punta a colpirne alcune per seminare il panico e rendere ancora più cogente il blocco delle assicurazioni marittime alle navi russe. Stati Uniti, Europa e Gran Bretagna hanno già bloccato i loro porti alle navi russe e hanno anche creato un blocco delle assicurazioni marittime, che già a fine anno ha iniziato a produrre effetti. Adesso si vuole dire agli armatori che forniscono navi alla “flotta ombra“ che trasporta il greggio russo e agli assicuratori, ormai pochi, che la coprono, che il rischio di affondamenti è reale. In questo modo Kiev spera nel collasso del traffico marittimo russo.

Mosca è furiosa. Ha parlato di "atto di terrorismo contro una imbarcazione civile" e promesso ritorsioni. Missili sono stati lanciati ieri sera contro almeno cinque città ucraine colpendo tra l’altro l’azienda aeronautica Motor Sich nella regione di Zaporizhzhia. La Russia ha anche informato di aver fatto decollare uno dei suoi aerei da combattimento "per intercettare un drone americano MQ9A Reaper che si avvinava alla Crimea ed è stato fatto allontanare". Il segretario della Nazioni Unite Antonio Guterres ha invitato "tutte le parti in causa da astenersi da qualsiasi retorica o azione che potrebbe intensificare ulteriormente il confltto". La nota non è piacita a Kiev che con il consigluere di Zelensky Mikhaylo Podoliak ha risposto con durezza: "Non ricordo che Guterres abbia parlato dell’inammissibilità dell’escalation quando la Russia ha attaccato i porti ucraini di Odessa e del Danubio, o il terrore russo contro le città pacifiche".