La bambola (quasi) umana. Parla, ricorda, fa i compiti: "Avremo bambini passivi"

di Viviana PonchiaROMAModella, infermiera, hostess, ambasciatrice Unicef, candidata alla Casa Bianca. Barbie, nel suo piccolo, ha insegnato alle bambine che si può sognare di diventare chiunque. Dal prossimo Natale lo spiegherà meglio. Perché aprirà bocca e ricorderà a tutti che lei sulla Luna ci è andata nel 1964, anni prima di Neil Armstrong. E darà consigli su come curare un cuore infranto, lezioni di storia e geografia, magari di cucina. Quindi si trasformerà in amica, confidente, consulente psicologica, insegnante di supporto. Quella miniatura di pin up aveva dall’inizio tutte le carte per arrivare dove ce l’hanno portata.

L’ultima versione è pronta a sbarcare sul mercato europeo a fine anno con un prezzo che oscilla fra i 70 e 120 euro. Per ora possiamo chiamarla così: Barbie Impossessata dall’intelligenza artificiale, casomai qualcuno non si fosse accorto che è sempre stata una donna adulta, non una bambola e tanto meno una neonata da accudire. "Dobbiamo lasciarla cambiare – scriveva qualche tempo fa il fidanzato Ken in un’esilarante lettera al Time –. Io non la amerò di meno e mi auguro che non la amerete di meno voi". Vedremo. L’accordo tra Mattel e Chat Gpt apre le porte a un business miliardario le cui ricadute pedagogiche sono tutte da scoprire. Potenziata dall’AI, questa eterna trentenne sarà in grado di ascoltare, rispondere, adattarsi e ricordare. E sarà la madre di una nuova generazione di giocattoli intelligenti capaci di interagire in tempo reale con i bambini. Obiezione: non lo fanno già? Non hanno tutti uno schermo per amico dai due anni in su? Non con gli occhi azzurri.

Mattel in realtà ci aveva già provato dieci anni fa con Hello Barbie: parlottava, era dotata di riconoscimento vocale e connessione a internet. Il progetto fu archiviato tra le polemiche legate alla raccolta dei dati vocali dei bambini. Qui siamo oltre. L’azienda assicura che rispetterà le norme vigenti (?) non entra nei risvolti etici, non anticipa quale impatto potrà avere una bambola del genere sulla sfera cognitiva e relazionale dei più piccoli. Ma qualche dubbio è lecito: in che rapporto sta con la privacy un balocco che registra tutto? Dove finiscono le conversazioni? Chi ha accesso ai dati? E soprattutto: possiamo ancora chiamarlo un gioco? La psicologa Anna Oliverio Ferraris (foto) parla di "intrusività eccessiva" e ricorda come erano fatti i pomeriggi passati a giocare con le bambole: "Parentesi di eternità e allenamento alla vita in cui era solo la bambina a raccontare storie, non viceversa". I giocattoli hanno fatto strada. A sua figlia negli anni Novanta venne regalata una pupattola che preparava il tè: "Già sembrava troppo e fu presto abbandonata". Avverte: "Nell’età evolutiva bisogna allenare il cervello e la bambola è lo sparring partner in cui identificarsi, proiettare aspirazioni, rivivere situazioni. Il lavoro mentale deve farlo l’essere umano, delegare tutto a un robot è rischioso. L’idea di una signorina di plastica che indirizza azioni ed emozioni mi fa paura".

È la storia della calcolatrice che inibisce la spinta all’addizione a mano libera, ma non solo. "Così i più piccoli si abituano a lasciarsi condurre – continua Oliverio Ferraris – Diventano passivi, incapaci di decidere, insicuri. E se la Barbie è davvero intelligente smettono di fare errori quando nella realtà sbagliare è normale e utile. Mi auguro che questa novità abbia una voce saccente e diventi subito antipatica". La storia della bambola è vecchia come il genere umano e la creatura antropomorfa che già gli Egizi si portavano nella tomba ha attraversato i secoli carica di significati simbolici e rituali. Deve stare al suo posto, altro che amica.