La bambina scomparsa In manette lo zio di Kata "Gestiva il racket degli affitti Clima di terrore nell’hotel"

di Pietro Mecarozzi

Non ci sono più dubbi: dentro l’ex hotel Astor di Firenze da dove lo scorso 10 giugno è scomparsa la piccola Kataleya, si consumava uno spietato racket delle stanze. E a capo di questa ‘impresa’ criminale, secondo gli inquirenti, c’erano Carlos Martin De La Colina Palomino, 37 anni, detto semplicemente Carlos e conosciuto come il ’duegno dell’Astor’, ovvero il proprietario, e Angenis Abel Alvarez Vasquez, ’Dominique’, 29 anni, lo zio di Kata e l’ultimo a vedere la bambina nell’ex albergo. I due peruviani ieri sono stati arrestati, insieme ad altri due connazionali Nicolas Eduardo Lenes Aucacusi e Carlos Manuel Salinas Mena, con accuse – a vario titolo – di tentato omicidio, lesioni gravi, estorsione, tentata estorsione e rapina. Perquisiti – come terzi non indagati – anche i genitori e altri familiari della piccola, ai quali (ma nell’ambito dell’indagine sulla scomparsa) hanno portato via tra le altre cose i cellulari e i computer. Con l’ordinanza di misura cautelare si iniziano a fare più chiari i contorni del contesto in cui è avvenuta la scomparsa della bambina.

La Direzione distrettuale antimafia, diretta dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli, porta avanti la pista principale del sequestro di persona a scopo minatorio o ritorsivo per controllare il racket degli affitti della struttura e la bambina – era stato sottolineato già nei primi giorni dalla scomparsa – ricade in una delle fazioni contrapposte per il controllo dell’albergo. Con gli arresti di ieri è emerso che proprio lo zio, non sarebbe vittima del racket, ma sarebbe tra i capi di uno dei gruppi rivali. E probabilmente proprio scavando nella guerra delle stanze che è possibile trovare la chiave di volta del mistero.

Tutto inizia lo scorso 28 maggio, meno di due settimane prima della scomparsa della bambina peruviana, quando un cittadino ecuadoregno si getta da una finestra al terzo piano dell’ex albergo fiorentino (riuscendo a salvarsi quasi per miracolo) per scappare alle violenze di altri occupanti, Carlos e Abel, pretendevano più soldi per l’affitto della stanza – stando alle accuse – che secondo i ’tariffari’ poteva arrivare fino a 1.200 euro per una camera con bagno. Evento che, agli atti, è raccontato anche dalla drammatica telefonata al 112 della vittima del tentato omicidio, poco prima di gettarsi dalla finestra: "Mi vogliono ammazzare in via Maragliano 101 Firenze … mi vogliono ammazzare venite subito". Una vicenda che in questi cinquantasette giorni dalla sparizione di Kata è stata spiegata in molte versioni, soprattutto dallo zio Abel, che in un’intervista a La Nazione raccontava una dinamica completamente capovolta dei fatti ritenendosi vittima del racket.

Ora gli inquirenti ritengono che minacce, pestaggi, spedizioni punitive, aggressioni con coltelli e mazze da baseball erano il modus operandi di Carlos e Abel, detto Dominique, e del suo braccio armato di "almeno quindici persone", ricostruiscono i testimoni. I quattro connazionali avrebbero usato violenza contro gli altri occupanti per costringerli a pagare un affitto per le stanze o ad abbandonare la struttura così da poter poi riaffittare le camere a un prezzo maggiore. Nello specifico, i ras dell’ex Astor avrebbero attuato un primo pestaggio con una mazza da baseball, minacciando di morte una coppia di connazionali che secondo loro doveva lasciare l’ex albergo. I reati sarebbero stati commessi già a partire da novembre del 2022 fino all’evento culmine del 28 maggio 2023. A pagare un pizzo sarebbero state obbligate perfino le persone che andavano a trovare gli ospiti dell’ex Astor.