La 19enne di Milano:: "Serve sangue freddo e ora vorrei incontrare chi mi ha salvato"

Pensa ancora a quella notte, la diciannovenne che ha denunciato di essere stata palpeggiata in piazza Scala a Milano la notte tra martedì e mercoledì e poi costretta a seguire il suo molestatore. "Ora per fortuna sono a casa. Ma non sarà facile dimenticare". E vorrebbe ringraziare la manager di McDonald’s che ha intercettato il suo movimento fatto con la mano per chiedere aiuto. "Il gesto antiviolenza che ho imparato guardando video su TikTok", con il pollice piegato sul palmo e altre dita strette attorno, da muovere poi come in un saluto. "Vorrei mettermi in contatto con questa ragazza: ha chiamato la polizia, salvandomi".

Il presunto molestatore, poi identificato in Fouress Jabir, di 23 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, che l’avrebbe costretta a seguirlo minacciandola di morte per avere un rapporto completo contro la sua volontà, è stato poi arrestato per violenza sessuale. Ieri ha negato ogni responsabilità davanti al gip Guido Salvini che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, per "il concreto pericolo" che l’indagato "se rimesso in libertà, commetta altri delitti della stessa specie".

La ragazza, italiana di seconda generazione residente nella Bergamasca, che quella notte era a Milano per assistere a un concerto ai Magazzini Generali, vuole lanciare un messaggio a tutte le donne: "Voglio dire di non andare mai nel panico, se dovessero trovarsi in una situazione come la mia, perché mantenere la calma è fondamentale per cercare una scappatoia". E vuole anche rispondere "a chi, sui social, domanda perché io non abbia urlato mentre quel ragazzo mi toccava. Io avevo paura e non ho gridato sia perché non c’era nessuno nei paraggi, era notte fonda, e sia perché avevo il terrore che lui potesse farmi del male. Mi aveva già detto che se mi fossi allontanata mi avrebbe fatta a pezzi".

Marianna Vazzana