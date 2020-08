L’ira del governatore dell'Abruzzo: così non si torna in aula

Governatore Marco Marsilio (Abruzzo, Fratelli d’Italia), a che punto siamo sui protocolli per la riapertura delle scuole? "In alto, altissimo mare". Quali nodi non si riescono a sciogliere? "Una marea. La questione trasporti: con le norme attuali è praticamente impossibile pensare di portare a scuola una marea di gente mantenendo il distanziamento. E poi le scuole si rifiutano di cambiare gli orari, di fare doppi turni, perché ancora non è arrivato il personale che la ministra Azzolina ha preteso di avere. Ma se la situazione resta...

Governatore Marco Marsilio (Abruzzo, Fratelli d’Italia), a che punto siamo sui protocolli per la riapertura delle scuole?

"In alto, altissimo mare".

Quali nodi non si riescono a sciogliere?

"Una marea. La questione trasporti: con le norme attuali è praticamente impossibile pensare di portare a scuola una marea di gente mantenendo il distanziamento. E poi le scuole si rifiutano di cambiare gli orari, di fare doppi turni, perché ancora non è arrivato il personale che la ministra Azzolina ha preteso di avere. Ma se la situazione resta questa, tutte le scuole riapriranno contemporaneamente, alla stessa ora, con ogni categoria che andrà a lavorare. Si ricreeranno le famose ore di punta. Assisteremo a un assalto ai bus come quelli di Fantozzi sulla sopraelevata di Roma...".

Come vi state organizzando?

"Stiamo cercando di reperire nuovi bus privati per il trasporto scolastico. Con le regole sul distanziamento le nostre aziende urbane possono coprire solo il 20-25% dei posti. Sperando che non si svegli uno dei soliti burocrati che blocca tutto perché i bus magari non sono omologati per il trasporto scolastico".

Che tipo di soluzione auspicherebbe?

"Con la mascherina chirurgica e la sanificazione dei bus e a livello personale, si può circolare normalmente. Anche perché, i ragazzi che devono andare a scuola ora dove sono? Chiusi dentro le loro case? No, sono fuori, fanno comitiva, giocano a calcetto, si fidanzano. Basta con quest’ipocrisia da parte del governo e della ministra che se n’è uscita con la storia di estendere alle classi la dizione di ‘congiunti’. Ma allora perché abbiamo fatto i banchi per mantenerli a distanza se si possono considerare ‘frequentatori abituali’ visto che stanno almeno 8 mesi insieme, nella stessa classe?".

Poi, però, ci sono anche le famiglie e chi dice che è rischioso far misurare la temperatura a casa ai figli perché qualcuno potrebbe anche mandarli a scuola con la febbre…

"In giro ci sono un sacco di pazzi e scriteriati, ma con questa emergenza, se uno manda a scuola il figlio con la febbre è davvero da arresto. Ma non credo sia uno dei problemi principali. Se solo le scuole accettassero di fare i doppi turni, molti problemi sarebbero risolti. Ma fintanto che le cose non sono tutte a posto, perché riaprire le scuole?".

La data del 14 settembre non la convince?

"È una fissazione, sembra che muoia qualcuno se le scuole non riaprono il 14, tanto poi le richiudiamo dopo una settimana per le elezioni. Non sarebbe stato meglio aspettare altre due settimane, sciogliere tutti i nodi, dare priorità alla ‘rete Covid’ per il rinforzo delle terapie intensive e degli ospedali? I fondi ci sono, ma il commissario Arcuri non li trasferisce alle Regioni. E siamo fermi anche su questo".