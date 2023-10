"Kim era al rave, ora è sparita"

Una ragazza irlandese-israeliana di 22 anni è tra le persone scomparse dopo che uomini armati di Hamas hanno attaccato il festival musicale Supernova vicino al confine di Gaza, uccidendo almeno 260 persone.

In un’intervista con Abc News, Jennifer Damti ha detto che sua figlia, Kim, aveva telefonato poco dopo l’inizio dell’attacco. "Li hanno semplicemente fucilati, massacrati come anatre, e questo è il motivo per cui sono qui, perché voglio che il mondo condanni questo comportamento. Non riesco a dormire. Tutto quello a cui riesco a pensare è dove si trova, se sta soffrendo, se è ancora viva. La rivoglio solo indietro".