Kiev sfonda la prima linea russa Zuppi pronto a volare da Kirill

di Alessandro Farruggia

Si combatte e si muore, ma gli ucraini hanno non poche difficoltà a trovare il varco per lanciare la vera controffensiva. Ieri il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che "azioni controffensive sono in corso sul fronte orientale e meridionale", senza però precisare se si tratta della grande controffensiva annunciata da mesi. L’impressione è che proseguano i tentativi di piccoli gruppi di ricognizione armata di trovare eventuali falle nel dispositivo difensivo russo. Ieri l’intelligence inglese ha detto che "nelle ultime 48 ore significative operazioni ucraine hanno probabilmente fatto buoni progressi e hanno penetrato la prima linea delle difese russe". Questo sarebbe vero in due limitati settori della provincia di Zaporizhzhia e a Bakhmut. Le forze di Kiev sono avanzate fino a 1.400 metri nei pressi di Bakhmut mentre nella regione di Zaporizhzhia proseguono i tentativi di trovare un varco: gli ucraini, presa Lobkove, sarebbero penetrati per 6-8 chilometri superando la prima delle tre linee di difesa russe solo nei pressi di Robotyne, sotto Ohchiv. Ma in molti altri settori sarebbero stati respinti.

Il problema è che il terreno è assolutamente piatto e le colonne, visibili da chilometri, devono districarsi tra campi minati e postazioni fortificate, oltretutto mancando di superiorità aerea e di artiglieria pari ai russi. Un effetto sorpresa è quasi impossibile e ogni guadagno territoriale è pagato con forti perdite di mezzi (6 tank tra cui cinque Leopard 2, 6 blindati da combattiento Bradley e 5 mezzi da trasporto truppe) e uomini. Secondo fonti ucraine oggi dovrebere essere rafforzata la componente corazzata. Ma per sfondare nel sud dovrebbero utilizzare tutte le forze corazzate inviate dall’Occidente, perdendone molte, ma poi non ne avrebbero abbastanza, per avanzare nella breccia. E così il grande attacco è rinviato e probabilmente non sarà nella zona di Zaporizhzhia.

Intanto potrebbe aprirsi da venerdì della prossima settimana una ’finestra’ per la missione a Mosca dell’arcivescovo Matteo Zuppi, inviato del Papa per la pace in Ucraina. Il viaggio a Mosca è stato ieri sostanzialmente confermato dal cardinale Pietro Parolin. Sulla tappa a Mosca, il porporato ha ribadito che ora ne dovranno parlare col Papa "e vedere i suoi orientamenti ma credo non ci sarebbero difficoltà per incontrare Kirill. Dagli elementi che ho in mano credo che potrebbe essere prevista". Al momento escluso un incontro con Putin, anche se Zuppi vedrà molto probabilmente Maria Lvova-Belova la commissaria per i diritti dei bambini della Federazione Russa.