Kiev prepara il contrattacco, drone su Mosca Presiede Lavrov: scontro frontale all’Onu

Piccoli segnali di controffensiva ucraina. Secondo l’Isw, alcuni uomini delle forze di Kiev avrebbero saltato il fiume Dnepr, di fronte a Kherson. E a Bakhmut l’esercito non si limiterebbe a difendersi dai russi, ma starebbe lanciando contrattacchi. Intanto,la Russia si sente sempre più minacciata a causa degli attacchi con i droni, che Kiev non ammette ufficialmente. Il ministero della Difesa di Mosca ha detto che gli ucraini hanno cercato di colpire con tre droni sottomarini la base della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, in Crimea. Ma più allarmante è il ritrovamento 35 chilometri a est di Mosca di un velivolo senza pilota con un carico di 18 chili di esplosivo. Sul fronte diplomatico, scontro frontale all’Onu: il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha presieduto una riunione del Consiglio di Sicurezza sparando a zero su Stati Uniti e alleati.