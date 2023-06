Kiev conquista tre villaggi I russi si difendono: salta in aria un’altra diga

Su almeno tre piccoli villaggi del Donetsk è tornata a sventolare la bandiera giallo-blu dell’Ucraina. Prima l’insediamento di Blagodatnoye, poi quelli di Neskuchne e Makarovka, tutti difficili persino da trovare su Google per calcolare la profondità nelle linee russe: nel 474esimo giorno di guerra diventano così i primi risultati simbolici ma anche tangibili, gli unici di cui Kiev parla, della controffensiva che già da quattro giorni è sotto i riflettori del mondo intero. E che i russi non "riusciranno a fermare", hanno ribadito le forze ucraine dopo la notizia che il nemico ha fatto saltare un’altra diga sul fiume Mokry Yaly, nella regione di Zaporizhzhia, causando inondazioni su entrambe le sponde. Un’altra operazione che però "non influisce sulle operazioni offensive in direzione di Tavriyske, nell’oblast di Kherson", hanno precisato da Kiev. Nel Donbass e, più a sud, nella regione di Zaporizhzia, si combatte duramente e il terreno viene guadagnato lentamente e a costi molto alti, a detta degli osservatori, ma si spinge in almeno quattro direttrici, compresa una manovra a tenaglia che cerca di stringere Bakhmut, che i russi rivendicavano di aver conquistato in maggio.