Kaufmann, Anastasia e la bimba. Insieme nel parco per 15 giorni

Avevano scelto di vivere all’interno di Villa Pamphili. Nel polmone verde più grande della Capitale, Francis Kaufmann ha dormito assieme ad Anastasia Trofimova e alla piccola Andromeda nei quindici giorni precedenti all’omicidio della donna. L’analisi delle celle e dei tabulati del telefono del californiano, accusato del duplice omicidio, li colloca lì, nel parco tra il quartiere Aurelio e Monteverde a Roma. I tre utilizzavano giacigli di fortuna per trascorrere la notte e di giorno raggiungevano la zona del mercato di San Silverio, in via Gregorio VII, distante in linea d’aria un paio di chilometri, dove si lavavano e facevano colazione.

Chi indaga colloca tra il 3 e il 4 giugno la morte della ragazza russa di 28 anni: una data stabilita alla luce del fatto che da quei giorni in poi il telefono di Kaufmann risulta spento. Per gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, entrambi gli omicidi sono avvenuti all’interno del parco: la piccola è stata strangolata, mentre per la madre non si esclude l’ipotesi del soffocamento, ma i risultati degli esami istologici serviranno a fare piena chiarezza.