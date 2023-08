Kata, lo scrittore-poliziotto: "Gli arresti? Una svolta, La pista è quella giusta, non c’è un altro Mostro"

Firenze, 7 agosto 2023- Michele Giuttari, lei che da poliziotto ha indagato sulle mafie e sul mostro di Firenze, di misteri se ne intende, essendo anche scrittore. Che idea si è fatto della sparizione di Kata?

"L’idea che mi sono fatto è che quell’albergo andava chiuso subito, per tutti quegli eventi illegali che si erano verificati lì dentro. Non a caso la scomparsa di questa bambina ha a che vedere con quella situazione: è avvenuta proprio in quel contesto temporale e fattuale. Ragionandoci su, lo vedo come possibile movente, non riesco a ipotizzarne altri".

La polizia sgombera l'ex hotel Astor di Firenze: qui è sparita la piccola Kata

Siamo a una svolta nelle indagini?

"Ho apprezzato l’iniziativa della polizia di Stato, che ha eseguito dei provvedimenti per l’ultima aggressione. Questi arresti potrebbero sortire un effetto anche sulla vicenda della bambina".

E’ fiducioso sulla soluzione del caso?

"C’è un bravissimo capo della squadra mobile (Roberto Di Benedetto, ndr), viene da Palermo. Pure la pm, Christine Von Borries, che conosco anche come una scrittrice che riesce ad arrivare dove altri non arrivano, ha una spiccata intuizione che agevola le indagini. Sono fiducioso che qualcosa emerga nei prossimi giorni, anche sul fronte dell’attività dell’Arma dei carabinieri".

Lei come si muoverebbe?

"Un dato certo è che la bambina nella struttura non c’è. E’ stata sezionata in ogni sua parte. Dunque è stata portata via, non se n’è andata da sola".

Non ci sono, per quanto ne sappiamo, immagini di telecamere che riprendano questo momento.

"Ma bisogna vedere quando sono state acquisite. Un conto è prenderle il giorno dopo. Un altro dopo alcuni giorni: le immagini non si mantengono a lungo nelle memorie. L’assenza di immagini non è un dato rilevante".

Perché è stata portata via la bambina?

"Il movente più verosimile, come le ho detto, è quello riconducibile alla situazione nell’hotel Astor".

C’è qualcuno che sa e non parla?

"Molto probabile che ci sia gente che sappia e preferisca tacere. Ma ogni indagine va fatta nei modi e nei tempi giusti. Qui sarebbero stati importanti i primissimi interrogatori, perché magari qualcuno non è stato trovato subito, non è una struttura legalizzata dove tutti erano identificati. C’è gente che deve sapere, però gli interrogatori a distanza è difficile che sortiscano un effetto positivo, sono un atto importante se fatto nei modi e soprattutto nei tempi giusti, con la tecnica investigativa giusta".

Il mistero di Kata, il giallo delle valigie, i delitti delle coppiette. Firenze sembra avere un’inclinazione verso il “noir“.

"Con me, su questo,sfonda una porta aperta. Firenze è la città dei misteri, e me ne vengono in mente anche altri, come la donna crocifissa sotto il cavalcavia. E’ una città bellssima, stupenda, che tutti i turisti vengono a visitarla almeno una volta ma nelle sue viscere ha un qualcosa di nero. E il mostro ne è l’emblema principale. Il mio ultimo libro, Il patto segreto , l’ho scritto per dare l’ultimo contributo a un’indagine che sarebbe dovuta andare avanti, ma non è andata".

Pensa che possa esserci un mostro anche all’Astor?

"Levatevi dalla testa questa ipotesi. E’ un discorso di delinquenza, contrasti che erano sorti fra la famiglia, forse questo zio che è stato arrestato, e un altro gruppo. Gli inquirenti sono sulla pista giusta".

Stefano Brogioni