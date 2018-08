Roma, 2 agosto 2018 - Kaos è morto per avvelenamento. Sembrano non esserci più dubbi sul decesso del cane-eroe di Amatrice trovato domenica scorsa senza vita nel giardino di casa dal suo proprietario Fabiano Ettorre. Il pastore tedesco che aveva aiutato i soccorritori a cercare i sopravvissuti sotto le macerie del terremoto nell'agosto 2016 è morto per avvelenamento da metaldeide un prodotto chimico usato in agricoltura come lumachicida. A stabilirlo sono i risultati degli esami dell'Istituto zooprofilattico di Abruzzo-Molise. Non si sa se l'animale abbia ingerito involontariamente la sostanza o se invece è stato avvelenato volontariamente. Smentite dunque le ipotesi che si erano fatte largo ieri, secondo cui il cane sarebbe morto di infarto o di una malformazione congenita, e non per avvelenamento.

Il padrone, quando aveva trovato il suo fedele compagno senza vita nel giardino di casa, non aveva avuto dubbi. E su Facebbok aveva pubblicato le foto del cane accompagnato da parole di rabbia contro chi, aveva scritto "mi ha tolto la cosa più preziosa". Ieri, alcune indiscrezionei di stampa, avevano fatto trapelare l'idea che a causare la morte di Kaos non fossero stati veleni a provocarne la morte ma un malore. Ora con gli esami definitivi dell'autopsia sono certe le cause del decesso, ma il "giallo" in parte resta. C'è da capire se l'animale sia morto per avvelenamento doloso. Sulla morte di Kaos è in corso l'inchiesta della procura dell'Aquila con le indagini affidate ai carabinieri forestali. L'associazione Animalisti Italiani Onlus si è costituita parte civile nel caso ci dovesse essere un processo.