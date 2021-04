Torino, 1 aprile 2021 - I giocatori della Juventus Weston McKennie, Paulo Dybala e Arthur sono stati multati dai Carabinieri per aver violato le norme anti-Covid. Ieri sera, intorno alle 23.30, una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta presso la villa di McKennie, sulle colline di Torino, dove si stava svolgendo una cena, con ospiti anche i compagni di squadra Dybala e Arthur insieme alle rispettive compagne.

I militari dell'Arma, probabilmente avvisati da qualche vicino di casa, tra difficoltà con la lingua e timori, ci hanno messo circa un'ora per farsi aprire. Una volta entrati, hanno multato tutti i presenti (in tutto una decina) per avere violato le norme anti Covid vigenti in questo periodo. È probabile che, oltre alle multe inflitte dalle forze dell'ordine, per McKennie, Dybala e Arhur, scattino anche i provvedimenti della Juventus. Il club bianconero, dopo avere sentito i calciatori suoi tesserati, deciderà le eventuali sanzioni disciplinari.