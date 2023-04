Julia Ituma, la salma è rientrata in Italia. I funerali nella parrocchia dove ha iniziato a giocare

Roma, 15 aprile 2023 - Stamane è rientrata in Italia la salma di Julia Ituma, la giovane pallavolista della Igor Gorgonzola di Novara precipitata dalla finestra dell'hotel di Istanbul dove si trovava in trasferta con la squadra lo scorso 13 aprile. I funerali saranno martedì mattina.

Il volo della Turkish Airlines che ha riportato a casa il corpo dell'atleta 18enne è atterrato a Malpensa alle 9.50. Il feretro è stato trasferito in una camera mortuaria a Milano. I familiari della giovane atleta, volati a Istanbul giovedì, sono invece rientrati ieri sera.

Sulla morte della promessa del volley azzurro la polizia turca ha aperto un'indagine. Ituma è caduta dal sesto piano dell'albergo dove alloggiava con la sua squadra, dopo la sconfitta con la squadra locale e l'eliminazione dalla Champions.

Julia Ituma, la telefonata, il mistero del video e il volo. Cosa sappiamo

Secondo i media turchi Ituma avrebbe detto alle compagne di non sentirsi bene. Quindi avrebbe scritto "arrivederci" nella chat della squadra, ma la società smentisce. Po in resta il mistero dell'ultima telefonata della ragazza immortalato in un video diffuso dai media turchi: alle 21,49 Julia viene ripresa mentre parla a lungo al telefono. Cammina lentamente ondeggiando, poi si siede nel corridoio appoggiandosi al muro. Dopo un’ora la si vede rientrare in camera. In seguito si sa che ha parlato fino a mezz’ora dopo la mezzanotte con la compagna di camera Lucia Varela Gomez. Poi la tragedia, e alle 5,30 la compagna, che non si è accorta di nulla, viene svegliata dalla polizia e dal personale del Volley Hotel. Da qui la pista del suicidio è la principale, ma gli inquirenti di Istanbul vogliono comunque vederci chiaro, e attendono anche i risultati dell'autopsia.

I funerali della giovane pallavolista sono stati comunque organizzati, e si terranno a Milano martedì 18 aprile alle 11 nella chiesa di San Filippo Neri, nel quartiere della Bovisasca, dove Julia aveva iniziato ad avvicinarsi alla pallavolo. Don Ivan Bellini, parroco della chiesa di San Filippo Neri: "La scelta di celebrare i funerali qui, anche se non è qui che abita la famiglia, è stata fatta per gli anni trascorsi da Julia nel contesto della parrocchia in cui la polisportiva è inserita".