Johnson pizzicato a bere con la baby sitter. La moglie caccia la tata

La furia della moglie di Boris Johnson si abbatte sulla tata dei suoi bambini. Mentre, almeno per il momento, risparmia l’ex primo ministro inglese. Motivo della collera di Carrie Louise Bevan, classe 1988 – la moglie di Johnson –, è stato l’averlo sorpreso in terrazzo a sorseggiare un calice di rosè con Theresa Dawes, sua coetanea – entrambi hanno 59 anni – e soprattutto nanny degli eredi di casa. Troppo per Carrie che ha obbligato la baby sitter a fare le valigie. "Mi ha dato 15 minuti di tempo per sloggiare", racconta la tata che è andata dritta al ’Daily Mirror’ a spifferare la vicenda. Forse, anche perché i Johnson non l’hanno neppure pagata per il lavoro svolto, calice più o calice meno. "Sono venuta apposta dallo Zimbabwe – ha detto in lacrime Dawes –, ora chiederò il maltolto nelle sedi legali. Il loro trattamento è stato inaccettabile". Si parla di migliaia di sterline non pagate.