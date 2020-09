Sassari, 6 settembre 2020 - 'Johnny lo zingaro' ancora in fuga. "Autore di numerose rapine a mano armata, coinvolto nel processo per l'omicidio di Pierpaolo Pasolini, condannato per altri due omicidi, tra cui quello dell'agente Michele Giraldi del commissariato romano 'X Tuscolano', oggi Giuseppe Andrea Mastini, detto Johnny lo zingaro, ancora una volta non è rientrato da un permesso premio. Eppure questo ergastolano, durante un permesso premio nel 2014, si era già reso responsabilità di irregolarità e nel 2017 aveva fatto esattamente la stessa cosa". Così Vincenzo Chianese, segretario generale del sindacato Equilibrio Sicurezza-Polizia, commenta l'evasione di Mastini. Dal luglio del 2017 Mastini era detenuto nel carcere di massima sicurezza di Sassari, dopo una precedente evasione avvenuta il 30 giugno del 2017, dal penitenziario di Fasano, in provincia di Cuneo. Ora sono in corso le ricerche dei carabinieri.

"La normativa che consente di uscire dal carcere, anche a persone che palesemente non dovrebbero poter circolare, va assolutamente cambiata - ha aggiunto Chianese - e non solo per evitare che i familiari delle vittime ogni volta che accadono certe cose avvertono di nuovo lo stesso dolore, ma anche perché la sensazione di impunità che c'è nel nostro Paese mina profondamente la credibilità dello Stato''.

'Johnny lo Zingaro' non è il solo ergastolano ricercato dalle forze dell'ordine in Sardegna. Da oltre due mesi, infatti, proseguono ininterrottamente le ricerche di Graziano Mesina, l'ex primula rossa del banditismo sardo. L'orgolese, 78 anni, ha fatto perdere le proprie tracce dalla sera del 2 luglio, non appena avuta la notizia della conferma in Cassazione della condanna a 30 anni per traffico internazionale di droga. Orgosolo, il paese del nuorese dove Mesina viveva fino al giorno della fuga e dove risiedono ancora oggi i familiari, è stato assediato per settimane da forze dell'ordine e media. Ogni pista è stata battuta, anche quelle che lo davano espatriato in Corsica o in Tunisia. Ma finora nessuna traccia di Grazianeddu. E ora per le Forze di Polizia sono due i ricercati 'illustri' per cui battere palmo a palmo la Sardegna.