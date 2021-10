Roma, 29 ottobre 2021 - Radiosa e sorridente. Tacchi a spillo e tailleur con gonna di colore nero maculato, la giacca illuminata da una spilla importante, tratto distintivo dei suoi outfit. Un dettaglio che l'inquilina della Casa Bianca dimostra di amare molto da sempre, basta sfogliare le sue foto da ragazza. Così si è presentata Jill Biden a palazzo Chigi. La first lady statunitense, 70 anni, ha lasciato la sede del governo dopo circa 40 minuti, accompagnata al portone principale dalla moglie del premier, Serena Draghi, in tailleur color porpora. Tra le due donne c’è stato un caloroso abbraccio. Inconfondibile lo stile della first lady americana, look classico sempre impreziosito da gioielli, accessori chiave costanti nel corso degli anni. La signora Biden - che ama indossare abiti creati da designer americani con un occhio alla sostenibilità - è amante delle perle, indossate come lunghe collane iridescenti o orecchini a bottone. Passione femminile condivisa dalla vicepresidente Usa Kamala Harris. Un dettaglio finito sotto i riflettori alla cerimonia di insediamento e celebrato da tutte le donne del mondo (con tanto di gruppi Facebook) non più come simbolo elitario ma invece espressione di solidarietà.

Il giorno delle first lady

La coppia presidenziale è arrivata in Italia nella notte. Per lo sbarco nella Capitale, lui ha scelto un blu d'ordinanza, lei un total rosso. La giornata romana è iniziata poi a fine mattinata in Vaticano per un lungo incontro con papa Francesco. "E’ stato meraviglioso, il Papa è stato meraviglioso”, ha commentato Jill Biden, il capo coperto da un velo di pizzo nero, dress code perfetto da tradizione. Il presidente Usa e la consorte hanno poi raggiunto il Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Infine, la visita a palazzo Chigi e il faccia a faccia con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Nel pomeriggio, Jill Biden ha incontrato Brigitte, moglie del presidente francese Emmanuel Macron, in un ristorante del centro di Roma, mentre i rispettivi mariti erano riuniti in un vertice. Un modo per riprendere il dialogo iniziato al vertice del G7 in Cornovaglia. “E' stato fantastico, due amiche insieme, come sorelle”, ha poi dichiarato la first lady Usa.

Jill Biden - Jill Tracy Jacobs - ha radici siciliane. La sua famiglia partì da Gesso (Messina), come dimostra un documento sul nonno Domenico, che lasciò il paese il 19 maggio del 1900, quando aveva appena un anno, insieme ai fratelli e la madre.

