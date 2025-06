Morta a 15 anni dopo una febbre altissima: autopsia sul corpo di Jennifer Pagliara

Bari, 20 giugno 2025 – Non c’è ancora una spiegazione alla morte prematura di Jennifer Pagliara, di Squinzano, in Salento, scomparsa ieri a soli 15 anni, dopo due giorni di agonia.

Jennifer si è sentita male martedì scorso, è arrivata con una febbre altissima all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui è entrata in coma e non si è più ripresa: è deceduta ieri nel riparto di rianimazione dove era stata ricoverata. Secondo quanto ricostruito da quotidiani locali le sarebbe stata diagnosticata una polmonite bilaterale per un’infezione di cui non si conosce ancora la natura. La famiglia, consumata dal dolore, si interroga sul come sia stato possibile perdere un’adolescente, sana, nel giro di poche ore. La 15enne non avrebbe avuto problemi di salute pregressi.

Martedì l’autopsia, l’ipotesi Cid

Da Squinzano, a parlare è il sindaco, Mario Pede: “Ho appreso la notizia dai familiari della povera vittima. Sono naturalmente addolorato per questa perdita che al momento, non ha alcuna spiegazione. Perché lei stava bene, era una ragazza sana e non sono chiare le dinamiche dell'accaduto”.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Un’ipotesi che si fa è quella che la ragazza nel corso dell’infezione abbia sviluppato una Cid (Coagulazione Intravascolare Disseminata), condizione patologica che porta alla formazione di piccoli trombi con conseguente riduzione delle piastrine e dei fattori di coagulazione che controllano il sanguinamento, per cui il paziente va incontro a emorragie. Ma siamo nel campo, appunto, delle ipotesi.

L’esame autoptico è previsto per martedì – fa sapere il primo cittadino – e i funerali non sono ancora stati fissati. Pede ha espresso espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia “per la tragica e prematura scomparsa della piccola che ha sconvolto e addolorato profondamente l'intero paese”.

Il cappellano: “Lo strazio della madre indicibile”

Ha assistito alle ultime ore di Jennifer il cappellano dell’ospedale. “I medici si sono prodigati, hanno fatto di tutto, ma quando era arrivata in ospedale la situazione era già gravissima – racconta don Gianni Mattia –. Non sapevo come confortare sua madre, perdere così una figlia è una cosa terribile.

"Uno strazio indicibile – ha scritto il prelato in un post su Facebook –. Guardavo quella madre mentre accarezzava sua figlia e mi chiedevo: Signore, come è possibile?. Avrei voluto piangere, avrei voluto gridare tutto il dolore, ma non ci sono riuscito. Abbiamo recitato qualche preghiera ma dentro un fiume in piena voleva straripare per il troppo dolore”.