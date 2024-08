Jeep vola nel burrone. Morto il pilota Persiani

Un’escursione finita in tragedia sulla cima del Monte Genzana. Dopo aver visto il tramonto sulla montagna abruzzese, nella tarda serata di lunedì, una coppia di amici stava riscendendo a valle. Qui, sul sentiero che collega il piano delle Cinquemiglia a Frattura (L’Aquila), è avvenuto il tragico incidente. L’uomo alla guida, un 40enne, Luca Persiani, noto pilota di Formula 3000, è morto dopo essersi lanciato dalla jeep precipitata in un burrone per diverse centinaia di metri.