Jared Leto scalatore di monumenti L’attore si arrampica a mani nude sulle mura del castello Sforzesco

Alpinista di monumenti, Jared Leto, a Milano per presentare il nuovo album della sua band Thirty Seconds to Mars, si è arrampicato a mani nude sul Castello Sforzesco davanti ai turisti basiti. Non è la prima volta che il cantante e attore fa una cosa del genere: nei giorni scorsi era stato ripreso mentre si arrampicava sulla facciata del suo albergo a Berlino. E ospite di Deejay chiama Italia su Radio Deejay ha spiegato la sua passione per l’arrampicata e l’amicizia con l’alpinista Alex Honnold. "È come l’ascensore che porta agli dei" aveva detto in un’intervista andata in onda sul Tg1 il 14 giugno, dopo la sua impresa. L’arrampicata milanese ha scatenato i commenti sui social, fra chi applaude e propone altre mete (come il castello Scaligero) e chi invece gli chiede come si permetta di scalare un monumento.