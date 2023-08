Italiana falciata con il marito a New York L’auto li ha investiti di proposito: un arresto

Si chiama Imani Lucas, ha 29 anni, vive in New Jersey, ed è stata incriminata per tentato pluriomicidio la donna che domenica notte ha travolto sette pedoni a Manhattan. Tra i feriti anche due italiani, una coppia di Piacenza: Matteo Maj, 51 anni, designer, e Giulia Gardani, 34, istruttrice federale di tennis (insieme nella foto). Gardani è la persona rimasta ferita più gravemente: nell’incidente si è fratturata le vertebre cervicali. È stata sottoposta a un lungo intervento. Secondo la polizia Lucas, risultata negativa al test su alcol e droga, ha problemi mentali. Agli agenti la donna ha raccontato di aver chiuso gli occhi e cominciato a pregare, mentre si stava avviando a travolgere in auto i pedoni, nonostante avesse il semaforo rosso. L’investimento dei sette pedoni è avvenuto all’incrocio tra la 36 West street e la 6 Avenue, vicino ai grandi magazzini Macy’s.