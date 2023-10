Italia Viva perde pezzi. E FI allarga la segreteria

È un calderone in ebollizione il centro moderato che non c’è. Mentre l’ex braccio destro, Ettore Rosato, scioglie il lungo sodalizio con Matteo Renzi, sancendo a mezzo stampa la defezione da Italia Viva insieme ad altri esponenti locali, Forza Italia avvia da Paestum il cambiamento di pelle da movimento leaderistico, imperniato sull’ineguagliabile carisma di Silvio Berlusconi, in partito pluralistico: transizione che giungerà a compimento col congresso di fine febbraio. Per tutti la sfida è attestare nel voto proporzionale delle Europee del 9 giugno la rilevanza politica del centro moderato: tanto (per FI) nel contesto del bipolarismo e di una colazione di governo ben radicata a destra, quanto (per Azione, Iv e compagnia) nella prospettiva di guadagnare un consenso sufficiente a scombinare i due poli.

L’addio di Rosato a Iv era ampiamente annunciato. Lo stesso Renzi lo aveva anticipato nei giorni scorsi, dichiarandolo fuorigioco. "Vado via e per motivi politici, non personali", fa sapere il deputato triestino, rivelando che con l’ex premier "ci siamo parlati, ci siamo abbracciati, ma la distanza in questi mesi si era sempre più ampliata". Distanza di sostanza, a partire dal modo in cui è stato lasciato naufragare il progetto del Terzo polo. Ma anche di forma, per il carattere egocentrico della gestione renziana, che confida quasi esclusivamente nei fedelissimi del Giglio magico.

È anche per questo, per non passare dall’ombra di un ego a un’altra, che Rosato, come prima di lui Elena Bonetti, non è entrato direttamente in Azione. I due parlamentari daranno vita a un’associazione, con l’obiettivo di continuare la perseguire la costituzione del Terzo polo in vista delle elezioni europee ma non solo. Senza perciò fare distinguo tra il Ppe e RenewEu di Emmanuel Macron che, pur nelle differenze, a Bruxelles son similmente collocati al centro. Sono già della partita alcuni esponenti locali, come l’ex deputata e ex coordinatrice romana di Iv Ileana Piazzoni. Ma il tesseramento e lo scouting veri e propri partiranno nelle prossime settimane.

Improntata alla freddezza la reazione da parte di Iv. Renzi esorta a abbassare i toni nei riguardi dei transfughi. Mentre Raffaella Paita snocciola i numeri del tesseramento "oltre quota 25 mila" e il raddoppio dei consiglieri regionali. Ai quali si è aggiunto ieri dall’Emilia-Romagna Pasquale Gerace, eletto come indipendente nelle liste del Pd. Scegliendo "l’orbita di Azione", Rosato smentisce eventuali approdi a FI del gruppo che va costituendo con Bonetti, in quanto non c’è nessuna intenzione di entrare in maggioranza. Ciò non toglie che il disegno centrista guardi con attenzione all’evoluzione in partito degli azzurri.

Ieri il Consiglio nazionale di FI ha allargato all’unanimità la segreteria, includendo i responsabili dei seniores, delle donne e dei giovani. Sarà poi affidato ai quattro vice che verranno eletti dal congresso di febbraio – il più votato con l’incarico di vicario di Tajani – il compito di associare le differenti sensibilità e aree interne al partito per aiutare il segretario a "costruire sul marmo il nostro progetto politico".