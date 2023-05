Italia viva-Azione, scintille anche a Palazzo Chigi Boschi: "Patto delle opposizioni? Lo faccia Calenda"

L’ennesimo strappo tra le due anime del Terzo polo si consuma ieri dalle parti di Palazzo Chigi. All’uscita dall’incontro congiunto di Azione e Italia Viva con la premier Giorgia Meloni sulle riforme istituzionali, Carlo Calenda ha aperto alla maggioranza: "Il governo sembra sia disponibile in questa fase a raccogliere le idee – è il suo ragionamento –. La premier non ci ha detto in che modo intende procedere, se bicamerale o iniziativa del governo. Noi non ci impicchiamo al metodo, ne discuteremo". Da qui la sottolineatura di un approccio costruttivo a tutta la partita delle riforme. "Non faremo nessun Aventino - ha infatti spiegato l’ex ministro del governo Renzi e capogruppo del Terzo polo - sarebbe illogico e incoerente. Ci sentiremo con le altre opposizioni perché è importante che anche le opposizioni abbiano un dialogo. Abbiamo la necessità di parlarci, è importante, logico, normale e giusto. Noi siamo a favore di una scelta monocamerale e di una distinzione fondamentale delle due Camere". Tutto bene, dunque? Affatto. Perché pochi minuti dopo Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva e braccio destro di Matteo Renzi, ha sconfessato in diretta tv la linea del leader unitario. "La proposta di Calenda impegna Azione – ha spiegato –. Noi di Italia Viva riteniamo che non ci sia la necessità di un coordinamento con le opposizioni, tantomeno con i 5 stelle"