‘Italia loves Romagna’ Un concertone di stelle per raccogliere fondi

Ogni concerto di solidarietà nasce con l’intimo desiderio di essere l’ultimo, poi ci pensano le fragilità del Paese a rinnovarne la necessità. È il caso di Italia Loves Romagna, in programma alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 24 giugno per portare il sostegno della musica alle popolazioni alluvionate col coinvolgimento (in ordine alfabetico) di Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Ligabue, Madame, Mannoia, Morandi, Negramaro, Pausini, Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. Un evento che ritrova le urgenze di quell’Italia Loves Emilia organizzato sullo stesso palco dallo staff di Ligabue dopo il devastante terremoto del 2012. Al tempo furono venduti 150.831 biglietti, per un totale di 154.121 presenze, e un incasso di circa 4 milioni di euro. Ma allora ‘Campovolo’ era ancora una porzione di aviosuperficie in prestito alla musica e non un’arena strutturata per accogliere fino a 100 mila spettatori come oggi. Italia Loves Romagna è un evento messo in piedi a tempo di record, visto che l’impegno del sottosegretario alla Cultura con delega alla musica e allo spettacolo dal vivo Gianmarco Mazzi a realizzare un mega concerto per la vittime dell’alluvione risale solo al 18 maggio.

Mazzi aveva anticipato di essere in contatto "con i nuovi vertici della Rai, l’ad Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi"; annuncio importante anche se un po’ prematuro, tenuto conto dei centomila biglietti ancora da smaltire. La prevendita inizierà alle 11 di domani sui circuiti TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket. Pressato dai tempi stretti, Mazzi s’è affidato a due agenzie, Friends & Partner e Vivo Concerti, che gli hanno fornito il 100% dei partecipanti, anche con turnover e modifiche di calendario importanti visto che Madame arriverà dalle terre del Monviso, mentre Tananai s’è visto costretto spostare un concerto a Senigallia. Pausini al momento è la sola confermata tanto ad Italia Loves Romagna che a Romagna Mia, l’altro evento pro-alluvionati in programma all’Autodromo di Imola il 5 agosto con Bersani, Ayane, Pelù e D’Avena.

