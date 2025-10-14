Italia-Israele, scontri tra manifestanti e forze dell’ordine a Udine: giornalista ferito

Udine, 14 ottobre 2025 – Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine in centro a Udine dove era in corso un corteo Pro Palestina l in concomitanza con la partita per la qualificazione ai Mondiali fra Italia e Israele.

Forze dell'ordine per la partita Italia-Israele a Udine

Giunti in piazza primo Maggio a Udine, punto di arrivo del corteo Pro Pal, parte dei manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia per andare oltre con l'intenzione di raggiungere lo stadio. Una volta respinti, i manifestanti si sono diretti verso un altro possibile varco. Contro la polizia vengono lanciati petardi. Le forze dell'ordine stanno rispondendo con un cordone di agenti in tenuta antisommossa e gli idranti.

Alcuni manifestanti coinvolti nelle tensioni al corteo hanno sollevato transenne per colpire i blindati della polizia. Le forze dell'ordine in tenuta anti sommossa con manganello e scudo hanno risposto respingendoli. Sono stati lanciati anche lacrimogeni. Le tensioni si stanno verificando in via della Vittoria. Fino a ora il corteo si era svolto pacificamente e la maggior dei manifestanti è rimasta in piazza Primo maggio, punto di arrivo del corteo.

Sono diversi i feriti e le persone ammanettate e tratte in arresto da parte delle forze dell'ordine dopo gli scontri in piazza Primo Maggio a Udine a margine del corteo Pro Pal. La situazione è delicata, con un secondo camion di idranti che ha sparato acqua verso la folla per cercare di disperdere le persone. Aggressioni anche ai giornalisti delle emittenti locali che stanno seguendo l'evento, con la parte pacifica del corteo che sta invitando le persone ad allontanarsi dalla piazza.

Un giornalista è rimasto ferito in maniera seria nel corso della sassaiola scatenata da alcuni manifestanti Pro Pal contro le forze dell'ordine in centro a Udine. Il giornalista ha riportato "un trauma cranico importante" per curare il quale è stato dapprima preso in carico dal personale di un'ambulanza e quindi "trasferito d'urgenza in ospedale". Non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non è stato possibile accertare la dinamica di quanto accaduto.