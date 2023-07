Italia in pressing sull’Egitto Subito un vertice a Roma Meloni: "Abbiamo fiducia"

di Alessandro Farruggia

Si deve puntare al risultato, imponeva la realpoltik del cancelliere Otto von Bismarck. E l’Italia cercherà di fare proprio questo nella vicenda di Patrick Zaki: ottenerne la scarcerazione con la concessione della grazia da parte del presidente Al-Sisi, usando il dialogo e facendo proposte politiche ed economiche, senza andare allo scontro con Il Cairo su una base puramente etica, come si tentò di fare senza alcun successo per l’omicidio di Regeni. Nessuno può dire se funzionerà, ma questo è quel che si farà.

"Il nostro impegno per una soluzione positiva del caso di Patrick Zaki non è mai cessato, continua, abbiamo ancora fiducia" è la dichiarazione fatta ieri dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Una dichiarazione che è di segno totalmente differente da quello delle opposizioni che all’unisono chiedono una alzata di scudi e una risposte ferma contro il regime del Cairo.

La fiducia di Meloni si basa sul buon rapporto che la premier ha con il presidente Al-Sisi, che ha sentito telefonicamente giusto il 6 luglio e al quale vuole portare avanti una strada di buone relazioni economiche e strategiche che, passando dalla questione libica e l’immigrazione oltre che da ricchi investimenti, possa convincere il presidente egiziano a fare concessioni anche su altri fronti.

L’approccio italiano con l’Egitto è oggi dialogante. Non a caso a gennaio Antonio Tajani era volato nella capitale egiziana, primo ministro degli Esteri italiano dopo quattro anni e mezzo di assenza causata dallo stallo sul caso Regeni. In quella missione, oltre a discutere di migranti, Libia ed energia con l’omologo Sameh Shoukry e il presidente Abdel Fattah Al-Sisi, non è mancato uno scambio sullo studente friulano torturato e ucciso nel 2016 e sulla vicenda Zaki. Giunsero le solite vuote promesse e rassicurazioni sulla "volontà di collaborare". Ma adesso secondo i nostri diplomatici i tempi potrebbero essere maturi per un gesto concreto.

Combinazione vuole che domenica alla Farnesina si svolgerà una grande conferenza internazionale sull’immigrazione alla quale parteciperanno molti leader africani, tra i quali il presidente tunisino e il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry (per qualche tempo si è accarezzato l’eventualità che ci fosse lo stesso Al-Sisi). L’agenda è debordante e non è ancora definita ma si sta lavorando per un incontro – forse un bilaterale forse no, "se c’è disponibilità da parte egiziana la formula si troverà", dicono gli addetti ai lavori – tra Shoukry e Giorgia Meloni. E in quella sede oltre a parlare di immigrazione, quote e investimenti economici in energia e infrastrutture si metterebbe sul tavolo la vicenda di Patrick Zaki, a noi cara, per quale auspicheremmo un gesto di clemenza da parte del presidente Al-Sisi. E in questo senso va anche una mozione di deputati Fdi, Lega e Forza Italia. Messa così, il presidente egiziano potrebbe anche accettare. O almeno è quello che sperano a palazzo Chigi e alla Farnesina.

E c’è anche un precedente incoraggiante. A luglio del 2022, ricorda Amnesty, il ricercatore dell’Università di Vienna Ahmed Samir Santawy è stato scarcerato per una grazia presidenziale dopo una condanna a quattro anni per diffusione di notizie false, pur con il divieto di espatrio. Una vicenda che la stessa organizzazione aveva definito "gemella" a quella dello studente dell’Alma Mater di Bologna. Se Al-Sisi tiene davvero al rapporto con l’Italia, graziare Zaki è probabilmente molto più facile che consegnare alla giustizia italiana i quattro alti ufficiali della National security agency egiziana – la sicurezza interna, uno dei cani da guardia del regime – responsabili del massacro di Giulio Regeni.