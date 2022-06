"Droni, armi robot e cyber difesa". La lezione Ucraina cambia l'esercito italiano

Roma - Con la nuova crisi di Kaliningrad, exclave russa intorno alla quale la Lituania sta attuando il blocco dei trasporti, il conflitto d’Ucraina rischia di far salire una tensione già alta ai confini dell’Europa. Generale Pietro Serino, lei è capo di stato maggiore dell’esercito ed esperto di pianificazione militare, cosa pensa di quella che doveva essere una guerra lampo e invece si sta trascinando nel tempo? "A questo punto è un azzardo ipotizzare i tempi del conflitto. I russi hanno cambiato atteggiamento. Pare che abbiano scelto di fatto un impegno più limitato verso sud est e hanno frenato la propria azione sul terreno. Non è escluso che lo scenario possa avviarsi verso una sorta di guerra sospesa, come è avvenuto in Corea". Chi sta vincendo? "Se parliamo di avanzamento territoriale è Mosca ad essere in vantaggio. Se parliamo di capacità di resistenza, forse inaspettata rispetto alle previsioni, l’Ucraina è riuscita a contenere l’aggressione a nord e sta facendo la propria parte. E anche perché utilizza le risorse della tecnologia satellitare in modo più innovativo". L’innalzamento dell’allarme cosa cambia per il nostro esercito? "I nostri uomini e donne sono sempre pronti a ogni evenienza nell’ambito degli accordi internazionali. La battaglia sul terreno così come sta avvenendo in Ucraina ci conferma che dobbiamo insistere nell’addestramento con quelli che noi definiamo nuovi domini operativi, cioè la dimensione spaziale e cyber". Con che utilizzo? "Robotica e automazione vanno applicati in modo massiccio dove possono sostituire l’uomo e diminuire i rischi. Stiamo infatti sviluppando progetti per l’ammodernamento dei mezzi corazzati. I conflitti si combattono con gli stessi principi ma con innovazioni tecnologiche. I mezzi blindati sono fondamentali ma cambiano i compagni di viaggio, la radio viene sostituita dal satellite, gli aerei sempre più dai droni". Investiamo abbastanza nella difesa? "Come detto dobbiamo rinnovare il ...