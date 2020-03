Roma, 12 marzo 2020 - Ha un che di spettrale e postatomico, l'Italia chiusa per coronavirus. Anche nelle ore di punta le città sono deserte, con pochi passanti che si aggirano dubbiosi e spauriti, spesso con la mascherina, e poche automobili. Colpisce il silenzio, nel giorno 1 della serrata totale, che ha tutto l'aspetto di un coprifuoco in tempi di guerra. C'è chi non rinuncia al jogging ed esce - rgorosamente in solitudine - per allenarsi. Chissà se sa che, anche a piedi, deve portare con sé l'autocertificazione. Il cane, chi lo ha, non si può blindare in casa, ma il solito giro per i bisogni del quattrozampe, nnostante le splendide giornate di sole, è molto più veloce: puntatina al parco e poche chiacchiere con gli 'amici di guinzaglio'.

Anche le ballerine della Scala sono costrette ad allenarsi ognuna a casa loto, o al massimo sul balcone: hanno postato un video divertente sulle loro evoluzioni tra sedie e divani:

Saltano tutte le piccole abitudini cui ormai non facevamo più caso: anche chi va al lavoro percorre in fretta il tragitto casa-ufficio e non c'è modo di fermarsi al solito bar per il rito del caffè e della brioche e delle chiacchiere. Alle fermate degli autobus e dei metrò si aggirano solo pochi fantasmi.

Ma le città vuote di auto, con i monumenti che svettano in solitudine sotto il sole, sono anche particolarmente belle. E' un giorno feriale, ma ai più anziani ricorda le domeniche d'agosto in città degli anni '70

Capitolo a parte per la spesa da farsi recapitare a casa: il servizio - attivo da tempo in molti supermercati - ora è ingolfato e ci sono tempi d'attesa lunghissimi:

Controlli a tappeto, i primi arresti a Roma

FOCUS / Il bestiario dei trasgressori (e cosa rischiano)

È di sette persone arrestate e 43 denunciate il bilancio dei controlli dei Carabinieri a Roma e provincia. I sette, tutti di origine straniera tra i 36 e i 69 anni, sono stati arrestati in zona Eur, vicino alla Metro B: giocavano a carte seduti sulle panche e intorno a un tavolino. Dopo aver tentato inutilmente di scappare, hanno mostrato autocertificazioni fasulle con "comprovate esigenze lavorative". L'arresto è stato convalidato e i sette sono stati poi posti in libertà con "convalida a piede libero". Tra i 43 denunciati ci sono anche alcune giovani coppie che viaggiavano in auto senza fornire validi motivi di necessità.

