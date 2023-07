Italia abbandona la Via della Seta, Meloni pronta a dire "Siamo amici come prima"

di Alessandro

Farruggia

La decisione non è stata formalmente ancora presa, ma anche alla luce dell’incontro alla Casa Bianca tra il presidente americano Joe Biden e la premier Giorgia Meloni, il nostro Paese è destinato ad abbandonare la partnership con la Cina sulla Via della seta. Formalmente il memorandum scade a dicembre, ma secondo Alessia Amighini, responsabile Cina dell’Ispi e docente all’Università del Piemonte Orientale, non sarà rinnovata.

Professoressa Amighini, con la Cina sta avvicinandosi il momento delle scelte. Che farà l’Italia?

"Giorgia Meloni è l’unico politico italiano che può trovare le forme e i modi per porre fine a questo tormentone che non ha prodotto nessun vantaggio per il nostro Paese. Il valore totale dell’interscambio bilaterale è cresciuto da 55 miliardi di dollari nel 2020 a quasi 78 miliardi di dollari nel 2022, ma con un assoluto squilibrio commerciale a favore di Pechino, le cui esportazioni verso l’Italia sono aumentate di circa 18 miliardi di dollari, mentre le esportazioni italiane verso la Cina sono cresciute di soli 4 miliardi di dollari in quel periodo, con la quota di mercato dell’Italia che è rimasta percentualmente immutata. Il governo giallo-verde ha fatto credere al Paese che il memorandum con la Cina ci avrebbe portato dei benefici concreti, ma non è stato così: era una bufala".

E quindi, via senza rimpianti?

"Non c’è dubbio. La decisione a mio avviso è già stata presa, anche se sarà comunicata a tempo debito".

Meloni dice che non ci sono state pressioni da parte degli Stati Uniti.

"Questa dice Meloni, in realtà cosa si sono detti davvero nel faccia a faccia lo sanno solo loro. Ma io credo che Biden non abbia avuto bisogno di fare pressioni perché gli è stata esposta da subito la nostra linea. Ovviamente l’America non ci ha promesso nulla in cambio di questa nostra posizione, perché sa che era già nel nostro interesse non rinnovare il memorandum. Su questo, come sull’Ucraina, le posizioni degli Usa e dell’Italia sostanzialmente coincidono".

Come reagiranno i cinesi?

"Faranno la voce grossa perché lo devono fare, ma sanno che il dado è già tratto. È anche probabile che attuino qualche ritorsione commerciale, ma non mi attendo nulla di che. Sarà un gesto formale, transitorio. A tutela della loro reputazione con altri partner, ma poi riprenderanno a fare affari, nei limiti che gli saranno consentiti. Meloni saprà trovare le parole per spiegare la posizione italiana".

Infatti ha promesso che andrà in Cina a breve.

"E fa bene ad andare e a dire: “Siamo amici come prima“. O quasi. A differenza degli Usa i Paesi europei hanno relazioni buone con Pechino, anche se l’Europa sta parlando da mesi di ridurre la dipendenza della Cina".

È in arrivo una fase di gelo?

"Non parlerei di gelo. Certo, la Cina sperava di più dall’iniziativa Belt and road . I cinesi sono molto sospettosi perchè per loro l’Europa è commercialmente molto importante, ma se ne faranno una ragione. Per l’Italia in particolare avevano capito già durante il governo Draghi, che bloccò la vendita ai cinesi della Robox, eccellenza nella robotica, che il tentativo di fare shopping di imprese strategiche in Italia non sarebbe andato a buon fine, e con Meloni avevano aspettative ancora più basse. E credo saranno confermate".