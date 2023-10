Italia a rischio paralisi. Oggi sciopero dei bus

Il rischio è quello di un inizio settimana di passione per il traffico nelle città italiane, con disagi in vista per milioni di persone. È stato confermato per oggi lo sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori del trasporto pubblico locale, proclamato dal sindacato di base Usb. Domani si fermano i tassisti, contrari alle norme del governo sulle licenze.