Istituti alluvionati in Romagna: accolte le richieste per i risarcimenti

"Tutte le richieste pervenute dalle scuole interessate dall’alluvione sono state interamente accolte".

Lo precisa il ministero dell’Istruzione e del merito retto da Giuseppe Valditara (nella foto), replicando al presidente Stefano Bonaccini e ad analoghe affermazioni del sindaco di Ravenna Michele De Pascale che lamentavano risorse "sottratte" alle zone alluvionate per dare copertura finanziaria agli interventi straordinari del Decreto Sud. "Le risorse finanziarie impiegate per dare copertura al decreto legge Sud – ha spiegato il ministero – non possedevano le caratteristiche contabili per finanziare interventi di edilizia scolastica da parte degli enti locali. Gli stanziamenti di bilancio di cui si discute, riconducibili invece a spese di parte corrente, erano utilizzabili solo per spese da sostenere entro tempi molto ravvicinati, così come prontamente assicurato dal ministero".

Il ministero ha acquisito il fabbisogno dalle istituzioni scolastiche interessate (servono dieci milioni e 174mila euro) e ha avviato "una procedura eccezionale e straordinaria volta a ottenere un’anticipazione di tesoreria da Banca d’Italia, che ha consentito, a partire già dal 20 giugno 2023, di ricevere immediatamente le risorse finanziarie ad esse destinate per assicurare un sostegno immediato ed efficace".