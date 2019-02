Roma, 7 febbraio 2019 - Sessanta milioni e 391mila, tanti sono gli abitanti in Italia al primo gennaio 2019. L'Istat rileva un calo dei residenti (-90mila unità) e in particolare un calo delle persone con cittadinanza italiana (55mln e 157mila, -3,3 per mille). In crescita sono invece i residenti con cittadinanza straniera: sono 5 milioni 234mila (+17,4 per mille) pari all'8% della popolazione complessiva. La flessione dei residenti è un fenomeno che dura da 4 anni, si verifica in conseguenza del calo delle nascite.

GIOVANI ITALIANI EMIGRANTI

Aumentano sia le immigrazioni, pari a 349mila (+1,7%), sia le emigrazioni, 160mila (+3,1%). I flussi in ingresso, perlopiù dovuti a cittadini stranieri (302mila), hanno toccato il livello più alto degli ultimi sei anni. Solo 40mila emigrazioni per l'estero, su complessive 160mila, coinvolgono cittadini stranieri. Tra i cittadini italiani continuano a essere più numerose le partenze dei ritorni. Nel 2018 risultano, infatti, 47mila rimpatri e 120mila espatri, segno che le università e le scuole superiori italiane sfornano laureati e diplomati che non trovano lavoro qui, giovani che sono costretti a lasciare l'Italia per trovare un lavoro qualificato e dignitoso.

ASPIRANTI MADRI INTROVABILI

Tra i fattori collegati alla denatalità pesa in particolare - si legge nel report dell' Istat sugli indicatori demografici - la riduzione delle nascite da madre italiana, 358mila nel 2018 e 8mila in meno dell'anno precedente. I nati da cittadine straniere sono stimati in 91mila, pari al 20,3% del totale e circa un migliaio in meno del 2017. Di questi, 67mila sono quelli avuti con partner straniero (nati con cittadinanza estera), 24mila quelli con partner italiano. Al calo delle nascite si accompagna una fecondità rimasta stabile, pari a 1,32 figli per donna, e un calendario della maternità sempre più spostato in avanti. La fecondità presenta come sempre un profilo diverso tra le regioni.

SI SPOPOLA IL MEZZOGIORNO

Nel 2018 la Provincia autonoma di Bolzano si conferma l'area più prolifica del Paese con 1,76 figli per donna, nonché l'unica che rispetto al 2010, anno in cui la fecondità nazionale registrava un massimo relativo di 1,46, abbia ulteriormente incrementato. Seguono la Provincia di Trento (1,50), la Lombardia (1,38) e l'Emilia-Romagna (1,37), ovvero tutte regioni del Nord. E, infatti, è proprio nel Nord che si osserva una fecondità maggiore (1,37). All'opposto, le aree del Paese dove la fecondità è più contenuta sono tutte nel Mezzogiorno (1,29), in particolare in Basilicata (1,16), Molise (1,13) e Sardegna (1,06). La situazione non è facile nemmeno nel Centro Italia che, con 1,25 figli, occupa l'ultimo posto tra le ripartizioni geografiche e, in particolare, nel Lazio (1,23).

MAMME DOPO I QUARANT'ANNI

In generale, rileva l'Istat, a parità di fecondità totale espressa, tra il 2017 e il 2018 cresce la fecondità nelle età superiori ai 30 anni e diminuisce in quelle inferiori. Vale a dire che le donne sotto i 30 anni sono meno propense a intraprendere una gravidanza. Nelle età superiori ai 40 anni, dove è più frequente il ricorso alle tecniche di fecondazione e procreazione medicalmente assistita, i tassi di fecondità continuano a salire fino a ottenere, con 90,5 figli per mille donne, il massimo livello dal 1970. In tale segmento di età la fecondità supera, ormai da tempo, quella che si osserva tra le donne con meno di 20 anni e si accinge a eguagliare quella espressa dalle donne di 20-24 anni. Le donne di 30-34 anni, a loro volta, confermano di avere la più alta propensione ad avere figli, primato stabilmente tenuto già dal 1998, in precedenza al quale spettava alle 25-29enni.

PROCREAZIONE ASSISTITA

L'aumento dei tassi di fecondità nelle età più avanzate condiziona, peraltro, l'età media al parto che nel 2018 sale a 32 anni, registrando una crescita di circa due anni nell'arco di un ventennio. Che la fecondità risulti in aumento per un esteso tratto della vita riproduttiva delle donne rappresenta solo apparentemente una risposta al tema del mancato ringiovanimento della popolazione, che nei fatti è parziale. Va sottolineato, infatti, che rimandare la scelta di avere figli a una seconda fase porta a ridurre il tempo biologico a disposizione per procreare e, di fatto, ad averne mediamente meno.

SPERANZA DI VITA: 85 ANNI

Nel 2018 si registra un ulteriore aumento della speranza di vita alla nascita, come a dire che la popolazione invecchia. Per gli uomini la stima è di una vita media pari a 80,8 anni (+0,2 sul 2017) mentre per le donne è di 85,2 anni (+0,3). Ma per le persone più fortunate, quelle che raggiungono la soglia dei 65 anni, la speranza di vita media residua è di 19,3 anni per gli uomini (+0,3 sul 2017) e di 22,4 anni per le donne (+0,2).