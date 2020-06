Roma, 12 giugno 2020 - L'epidemia di Coronavirus in Italia rimane "a bassa criticità" anche se con "possibile insorgenza di focolai" e "nuovi casi in quasi tutta la Penisola". E' sostanzialmente stabile il quadro fornito dall'ultimo monitoraggio del ministero della salute e Iss relativo alla settimana 1-7 giugno. I contagi ci sono "seppur in diminuzione" e "in alcune parti del paese la circolazione di SarsCov2 è ancora rilevante". Insomma: "L'epidemia non è conclusa". Per quanto riguarda l'ormai celebre indice Rt, i valori restano a 0,9 per Lombardia e Lazio. Tutte le regioni, comunque, non arrivano al temuto '1' dell'indice di trasmissione. Molti dei casi notificati in questa settimana "verosimilmente hanno contratto l'infezione 2-3 settimane prima, ovvero tra la prima e seconda fase di riapertura(tra l'11 e il 25 maggio)", si legge ancora nel rapporto.

La situazione è "ancora epidemiologicamente fluida" e "richiede il rispetto rigoroso delle misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l'igiene individuale e il distanziamento fisico". Le misure di lockdown in Italia. si legge ancora nel report "hanno effettivamente permesso un controllo dell'infezione sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa" nelle regioni.

Ma la situazione rimane "complessivamente positiva" anche se è ancora "necessario mantenere elevata la resilienza dei servizi territoriali per continuare a favorire la consapevolezza e la compliance della popolazione, realizzare la ricerca attiva ed accertamento diagnostico di potenziali casi, l'isolamento dei casi confermati, la quarantena dei loro contatti stretti. Azioni fondamentali per controllare la trasmissione ed eventualmente identificare rapidamente e fronteggiare recrudescenze epidemiche".

Rt regione per regione

Nessuna regione sopra l'1 di indice di trasmissione. Nel periodo di riferimento con data prelievo/diagnosi settimana dell'1-7 giugno (aggiornati al 9 giugno) confrontati con la settimana del25-31 maggio, in testa con zero contagi resta la Basilicata mentre in coda c'è la Puglia con un Rt a 0,94 contro lo 0,78 della settimana precedente, seguita dal Lazio a 0,93 contro lo 0,75 della scorsa settimana e la Lombardia con lo 0,9 (0,91). Con pochi contagi anche la Calabria a 0,09. Ecco le Regioni italiane ed il relativo indice di contagio:



SETTIMANA 25-31/05 SETTIMANA 1-7/06 (in grossetto i dati della settimana dall'1 al 7 giugno)

Abruzzo, 0,76 0,7

Basilicata 0 0

Calabria 0,37 0.09

Campania 0,58 0,28

Emilia Romagna 0,58 0,75

Friuli Venezia Giulia 0,76 0,67

Lazio 0,75 0,93

Liguria 0,48 0,53

Lombardia 0,91 0,9

Marche 0,86 0,76

Molise 0,59 0,48

Provincia Autonoma di Bolzano 0,86 0,84

Provincia autonoma di Trento 0,86 0,65

Piemonte 0,58 0,54

Puglia 0,78 0,94

Sardegna 0,14 0,1

Sicilia 0,55 0,59

Toscana 0,72 0,68

Umbria 0,65 0,3

Valle d'Aosta 0,47 0,49

Veneto 0,61. 0,59