Israeliani delusi. Il Papa: non è guerra: "Ma terrorismo"

"Loro soffrono tanto e ho sentito come soffrono ambedue: le guerre fanno questo, ma qui siamo andati oltre, questo non è guerreggiare, questo è terrorismo. Per favore, andiamo avanti per la pace". Ha offerto queste parole, ieri, papa Francesco ai fedeli riuniti per l’udienza generale in piazza San Pietro, dopo aver incontrato separatamente, per soli 20 minuti, un gruppo di 12 familiari di ostaggi israeliani rapiti da Hamas e 10 familiari di palestinesi coinvolti dal conflitto. Un tentativo quasi di mettere le basi per un dialogo a distanza tra israeliani e palestinesi da parte del pontefice che ha creato però parecchi malumori. Non tutti i familiari israeliani del movimento "Bring them home" si sono detti soddisfatti dell’incontro.

C’è chi come Nadav Kipnis, superstite del pogrom in seguito al quale morirono sia il padre sia la madre, ha apertamente polemizzato con Bergoglio respingendo la "falsa equivalenza" tra i due popoli, mentre un altro ha liquidato l’incontro come "sbrigativo" e con un generico richiamo alla necessità di fermare le guerre senza una condanna esplicita di Hamas. "I terroristi di Hamas sono nazisti, il mondo lo deve capire", gli ha fatto eco il figlio di un altro ostaggio. Altri però si dissociano: "Abbiamo sentito la compassione del Papa, siamo sicuri che farà pressione per il rilascio completo dei nostri cari, eserciterà tutta la sua influenza". Dall’altra parte, un altro cortocircuito. "Il Papa ha riconosciuto che viviamo un genocidio", dichiara la palestinese (cristiana) Shireen Awwad Hilal, docente al Bethlehem Bible College, ma subito viene smentita dalla sala stampa vaticana: "Il Papa non ha usato quella parola". L’’equivicinanza’ (copyright vaticano) di papa Francesco non piace nemmeno a Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane: "Il Papa mette tutti sullo stesso piano di partenza e di arrivo. Ma la partenza è il terrore che esegue il disegno di sterminio degli ebrei mentre la guerra è necessaria alla difesa di Israele e della sua popolazione".