Israele pronto all’attacco. Si stringe la morsa su Gaza, ora è isolata e al buio. Disperso un terzo italiano

La grande paura di Hezbollah, di un’incursione di terroristi dal Libano come quella che ha devastato il sudovest del paese, manda per qualche ora in tilt Israele: il comando settentrionale diffonde la notizia che sono stati segnalati "15-20 oggetti, ragionevolmente piccoli velivoli o droni, che dal sud del Libano si muovono verso Israele". Il pensiero di tutti corre ai deltaplani e parapendio a motore con i quali molti terroristi sono decollati da Gaza per seminare il terrore, e per un paio d’ore è quasi il panico. Scatta in tutto il nord del Paese l’invito a rifugiarsi in luoghi sicuri e, non bastasse, poco dopo l’Home front command’ invita tutti, in tutto il Paese, a rifugiarsi in spazi protetti per lancio di razzi dal Libano. Ma le verifiche non portano a nulla. Entrambi gli allarmi sono falsi. Prima IDF, le forze armate, dicono che "non sono segnalati atterraggi in Israele di droni o deltaplani a motore: è esclusa una sospetta infiltrazione". Poi cancellano anche l’allarme razzi dal Libano e ammettono che è stato "un errore del sistema o un errore umano". Ragionevolmente, i sistemi radar sono usati a massima potenza e questo ha creato dei falsi allarmi.

La tempesta di fuoco su Gaza prosegue e si rafforza. L’aviazione israeliana – e per la prima volta dal 2006 i lanciarazzi multipli di Gerusalemme – martellano Gaza preparando il terreno per l’attacco in profondità: si parla di 2.687 obiettivi colpiti da sabato, 450 dei quali (200 solo ieri) nel quartiere di al Furquan, a Gaza City, ritenuta una roccaforte di Hamas. Secondo la tv Al Aqsa, espressione del gruppo integralista, un raid ha centrato nella notte l’abitazione di Mohamed Deif, uno dei comandanti delle Brigate Ezzedin al-Qassām, il braccio armato di Hamas e la mente dell’attacco a Israele. Sarebbero morti in quattro, il padre, il fratello un figlio e una nipote. Ma è tutta Gaza che soffre per la tempesta di fuoco a cui è sottoposta. Tagliata l’elettricità da Israele, da ieri alle 14 a Gaza si è spenta, per mancanza di carburante, anche la centrale elettrica. E i due milioni di abitanti della Striscia – dei quali secondo l’ONU 263.935 sono già sfollati – sono ora al buio, esclusi i generatori individuali che danno energia ad ospedali e qualche palazzo.

Secondo il ministero della Sanità di Gaza si contano almeno 1.127 morti (ai quali vanno aggiunti i 1.500 terroristi eliminati dentro Israele) e 5.339 feriti. L’Onu dal canto suo ha fatto sapere che sono ben undici i dipendenti dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) uccisi da sabato negli attacchi aerei israeliani. Sotto il peso di oltre 5mila feriti, gli ospedali a Gaza sono già a corto di medicine e posti letto. E con l’attacco di terra si rischhia il collasso. Nel frattempo ieri è giunta la notizia di un terzo italo-israeliano disperso, dopo i coniugi Liliach Havron e Eviatar Kipnis. "Purtroppo – ha rivelato il ministro degli Esteri Antonio Tajani – abbiamo appena appreso, su segnalazione dei genitori, che manca all’appello un terzo cittadino italo-israeliano, Nir Forti. Ho appena parlato con la famiglia cui ho garantito massima assistenza". Nir era al rave di Reim con la fidanzata, Shay Regev, quando i terroristi hanno aperto il fuoco contro le centinaia di partecipanti. Il 30enne, nato a Omer, sobborgo di Bersheeba e residente a Tel Aviv, secondo alcune fonti sarebbe stato ferito. A segnalare la sua scomparsa alla famiglia sarebbe stato un amico sopravvissuto all’attacco: la sorella Tamar Forti ha avevertito la Farnesina.

È un fatto che da più parti, anche l’Italia ieri con l’Egitto, ci si muova per cercare di ottenere la liberazione degli ostaggi, stimati in 150. Lo fa in particolare il Qatar, grande sponsor di Hamas (sollecitato fortemente in questo senso dagli Stati Uniti, che hanno almeno 17 connazionali con doppio passaporto in mano ad Hamas, oltre ai 22 uccisi) e da ieri anche Erdogan. Il tentativo di liberarli è uno dei motivi per i quali l’attacco di terra slitterà probabilmente alla prossima settimana. E se ci fosse la liberazione, forse Israele – che ieri ha varato il governo di emergenza nazionale – potrebbe rendere meno pesante il blocco di Gaza riaprendo le fornituire dell’acqua e consentendo l’invio di cibo farmaci.

L’Onu, con il segretario generale Guterres, ieri ha chiesto accesso umanitario senza ostacoli a Gaza. E anche l’America lavora per consentire l’arrivo di cibo e aiuti e l’evacuazione di feriti. "Stiamo discutendo attivamente con gli israeliani e l’Egitto – ha annunciato nel corso di un punto stampa il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby – riguardo ad un corridoio sicuro per l’uscita degli stranieri da Gaza e l’ingresso degli aiuti nella Striscia". Di certo la guerra non finirà prima che Israele non avrà regolato i suoi conti con Hamas. Ci vorrà del tempo e dovrà scorrere molto sangue.