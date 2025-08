"Israele occuperà tutta Gaza"

di Aldo BaquisTEL AVIVMesi di tergiversazioni con Hamas sono finiti e adesso Netanyahu ha deciso di imprimere un nuovo ritmo alla campagna in corso a Gaza. "Al punto di conquistarla per intero", almeno secondo fughe di notizie inoltrate ieri dal suo ufficio alle emittenti locali. Lo stesso Trump, secondo questa fonte, non si opporrebbe più visto l’insuccesso della recente missione del suo emissario Witkoff in Israele e visto anche l’irrigidimento di Hamas, che ritiene di essere riuscito a mettere in moto una vasta campagna internazionale a favore del riconoscimento dello Stato di Palestina.

Le immagini di due ostaggi scheletrici tenuti prigionieri nelle viscere della terra di Gaza hanno sconvolto Netanyahu. "Hamas li affama così come i nazisti affamavano gli ebrei" ha esclamato. "Di fronte a quelle immagini comprendo perfettamente cosa Hamas vuole: non vuole un’intesa, vuole spezzarci con i suoi video orrendi. Ma noi non ci spezzeremo. Anzi, sono più determinato che mai a liberare i nostri ostaggi, a distruggere Hamas e a garantire che in futuro non possa più minacciarci".

Nei prossimi giorni Netanyahu si accinge dunque a convocare il gabinetto di sicurezza per impartire ordini aggiornati alle forze armate. Nel governo spirano venti di massimalismo. "Dobbiamo occupare l’intera Striscia di Gaza e imporvi la nostra sovranità – ha detto domenica il ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ("Potere ebraico"). – Inoltre dobbiamo eliminare ogni membro di Hamas ed incoraggiare la emigrazione volontaria" dei palestinesi. "Gaza – ha rincarato il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ("Sionismo religioso") – è parte integrante della Terra d’Israele". A suo parere, vent’anni fa Ariel Sharon ("Likud") commise un grave errore quando ordinò la rimozione di 8.500 coloni dal Gush Katif, una zona di insediamento ebraico nell’estremo sud della Striscia. "Io oggi non voglio tornare al Gush Katif: sarebbe troppo ristretto. Adesso deve essere molto più vasto. Ora è possibile pensare in grande".

Nella visione di Netanyahu, la liberazione degli ostaggi – anche alla luce delle loro allarmanti condizioni fisiche – rende necessario un immediato aumento della pressione militare sul terreno. In un incontro con le famiglie degli ostaggi, Witkoff ha lasciato intendere che l’intelligence di Israele sappia dove sono tenuti prigionieri. Alcuni analisti ipotizzano che Netanyahu intenda ordinare incursioni di unità di élite per salvarli. Si tratta di una prospettiva che atterrisce i loro familiari, secondo cui rischierebbero di essere passati per le armi da Hamas se i militari giungessero effettivamente nelle immediate vicinanze.

Intanto gli Stati Uniti mostrano crescente comprensione verso la politica di Netanyahu non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, malgrado il moltiplicarsi degli attacchi da parte di coloni contro civili palestinesi. Ieri lo speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Mike Johnson (un cristiano evangelico, repubblicano), ha compiuto una visita in Cisgiordania accompagnato dall’ambasciatore Mike Huckabee e da un dirigente del movimento dei coloni. "Questa è la conferma che l’amministrazione Trump sostiene la colonizzazione ebraica" ha spiegato il rappresentante israeliano del Partito Repubblicano. Oggi in Cisgiordania, ha lasciato intendere, domani a Gaza.