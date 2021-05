Roma, 5 maggio 2021 - Un piano per le isole minori Covid free è sul tavolo del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, e stamane ci sarà una riunione con governo e ANCIM (L'associazione che riunisce i Comuni delle isole minori). In Sicilia il governatore Nello Musumeci ha dato una spallata, annunciando la vaccinazione di massa da venerdì nelle isole Lampedusa, Linosa e Salina. Ma quello che sembrava una fuga in avanti dal piano di Figliuolo, invece ha trovato la risposta che cercava da parte del commissario: "Ho sentito il generale Figliuolo che mi ha assicurato il varo di un Piano, nelle prossime ore, proprio per le isole minori" ha detto Musumeci. Sempre in Sicilia seguiranno dal 10 maggio le restanti isole, con ordine legato alla minore densità di popolazione: in totale 15 isole.

Sicilia vaccini: ok a over 50. Da venerdì somministrazione di massa sulle isole minori

E visto che il premier Draghi ha invitato a prenotare le vacanze in Italia, e il green pass è in arrivo, a livello nazionale dalla seconda metà di maggio, a livello europeo invece circa un mese dopo, per rilanciare il turismo e riaprirsi al mondo la scelta di vaccinare in massa la popolazione delle isole minori, dalle Eolie alle Egadi, dalle Tremiti alle Pontine, dal Giglio a San Pietro fino a Capri, Ischia e Procida, sembra la soluzione vincente.

Campania e Sicilia, hanno già iniziato o stanno per iniziare, e Figliuolo ha dovuto correggere il tiro, dal suo ufficio hanno spiegato: "Nel contesto della campagna vaccinale, verrà data massima attenzione anche alla messa in sicurezza degli abitanti delle isole minori. Il tema sarà affrontato domani mattina (stamattina ndr) dal Commissario straordinario nel corso di una conferenza organizzata dal Governo, cui parteciperanno l'ANCIM, l'associazione che riunisce i Comuni delle isole minori, insieme ai rappresentanti di altre isole. Tra le ipotesi di lavoro figura la possibilità di effettuare la vaccinazione di massa per mettere in sicurezza le isole minori, partendo da quelle che possono presentare una particolare esposizione al rischio epidemiologico e che non sempre sono provviste di presidi sanitari adeguati". Alla riunione parteciperà anche il ministro degli Affari Regionali Mariastella Gelmini.

Procida, la prima Covid-free

Procida è la prima isola italiana ad aver completato la vaccinazione della popolazione residente. La campagna era cominciata mercoledì 28 aprile ed è terminata il 2 maggio. Hanno aderito il 92% della popolazione, e l'elevata adesione, secondo l'Asl Napoli 2 Nord, "permette di guardare con ottimismo alla riduzione del rischio di contagio sull'isola e quindi ad una più agevole gestione dei pazienti Covid-19". Ischia ha seguito l'esempio e da ieri ha intensificato la campagna vaccinale.

