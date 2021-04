Roma, 12 aprile 2021 - Isole 'Covid free' (libere dal Covid cioè) per accogliere quest'estate i turisti in tutta sicurezza. Il modello viene dalla Grecia, anche in Italia si comincia a pensarci e subito da noi esplode la polemica.

Garavaglia: "Puntiamo alle spiagge aperte a maggio"

Isole Covid free, cosa sono

Modello Grecia, si diceva. Succede che dall'altra parte dell'Adriatico abbiano deciso che entro fine mese gli abitanti delle 69 isole verranno vaccinati così che la stagione turistica possa partire con meno affanni già a partire dal mese di maggio.

L'Italia si muove / La Campania

Anche da noi molti territori si sono mossi. Il turismo è uno dei settori messi in ginocchio dalla pandemia e il vaccino resta l'arma fondamentale per poter tornare ad una vita (e a un'economia) normale. Così la Regione Campania ha già predisposto un piano di vaccinazioni per tutti i residenti di Ischia, Capri e Procida. E' un piano che prevede la vaccinazione a tappeto di circa 20mila persone così come richiesto dai sindaci che spingono. Ma c'è da tenere presente che la recente ordinanza del commissario Figliuolo impone la priorità della vaccinazjione degli over 80 e quindi il piani subirà un ovvio ritardo. Cosa ch ha creato malumori sulle isole.

Isola d'Elba

Ci prova anche la Toscana con un piano che coinvolge circa 35mila abitanti negli arcipelaghi, di cui 32mila solo nell'isola d'Elba (la più grande). "Noi abbiamo un orizzonte preciso e speriamo che l'obiettivo si possa realizzare: vaccinare entro la fine di maggio tutta la popolazione vaccinabile per rendere l'isola d' Elba sicura per i suoi abitanti e per i turisti". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Portoferraio, Angelo Zini, presidente della Conferenza dei sindaci elbani.

Isole Eolie

Dalla Toscana alla Sicilia. Anche le isole Eolie puntano a diventare Covid free prima dell'estate. Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni ha riferito che sono già 2500 i vaccinati. 1800 per la prima dose e 700 per il richiamo. Nel contempo è stata definita la campagna vaccinale in tutte le isole minori come previsto dal governo. Pure le Egadi contano sulla vaccinazione di massa.

Sicilia e Sardegna

l progetto Covid free non riguarda comunque soltanto le isole minori. I governatori di Sardegna e Sicilia, Christian Solinas e Nello Musumeci, hanno puntato in alto, chiedendo al governo la scorsa settimana in una dichiarazione congiunta di puntare sull'immunizzazione totale della popolazione delle due isole, entrambe a spiccata vocazione turistica, in modo da garantire "numeri importanti per la ripresa dell'economia nazionale".

La polemica

Ma sul progetto è polemica. Se ne fa interprete oggi il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: "Mi auguro che il ministro del turismo Garavaglia rigetti immediatamente la proposta di 'isole Covid free'. Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre". Piuttosto il governo si dia da fare perché arrivino più dosi possibili per vaccinare nel più breve tempo possibile e lavori per il passaporto vaccinale, con regole uguali per tutti a livello europeo". Chiara anche la posizione di Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e neo presidente dellaConferenza delle Regioni: "In questo momento, proprio per le difficoltà che stiamo vivendo dobbiamo dimostrare a tutti i cittadini di questo Paese che c'è equità".